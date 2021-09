Mulher de 52 anos é agredida a ripadas pelo parceiro em Rio Branco

Terezinha Barbosa, de 52 anos, foi agredida com vários golpes de ripa manhã desta quarta-feira, 15, em um residencial localizado na Rua Adalberto Sena, no bairro Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Terezinha estava em um apartamento com seu companheiro quando começaram a discutir. O homem tomou posse de uma ripa e desferiu uns golpes no corpo e na cabeça da vítima. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Moradores ao verem a mulher ferida, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Terezinha ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia, em seguida os policiais fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender o agressor, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações de Ac24horas