Mulher e duas crianças ficam feridas após acidente em estrada de Rio Branco

Entre os feridos estão dois meninos de 9 e 5 anos e uma mulher. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTrans), quando a equipe da polícia chegou no ponto onde teria ocorrido o acidente, o veículo indicado como uma caminhonete não estava mais no local e nem o motorista.

A mulher estava acordada, com dor de cabeça e lesões na perna. Já uma das crianças teve fratura no fêmur direito, ferimento na cabeça e lesão no tornozelo direito e a outra estava com escoriações no rosto, braços e pernas.