Mulher que tentava engravidar por 5 anos e que gravou reação ao ver teste positivo comemora 1° Dia das Mães no AC: ‘Melhor do que esperava’

No Acre, mulher se emociona com teste positivo de gravidez após 5 anos tentando — Foto: Reprodução

Apesar do diagnóstico, fazer testes de gravidez virou rotina e ela já estava perdendo as esperanças. Até que no dia 28 de abril de 2021, ao chegar em casa após um dia de trabalho, ela decidiu, pela primeira vez, gravar o momento do teste e, para sua surpresa, o resultado deu positivo. O vídeo emocionante captou a reação de Camila ao descobrir que seria mãe.