Na Argélia, polêmica em torno da presença de dupla nacionalidade na seleção nacional de futebol

O defesa internacional argelino Djamel Benlamri (34 anos, 32 internacionalizações), cujas intervenções mediáticas são relativamente raras, aproveitou uma transmissão em direto na rede social TikTok, sexta-feira, 25 de outubro, para opinar sobre vários assuntos relativos à seleção nacional. O jogador, que procura atualmente um clube após a sua saída precipitada do Al-Shorta (Iraque), falou em particular sobre o caso dos duplos, a grande maioria no plantel dos Fennecs há vários anos.

O campeão africano de 2019, natural da Argélia, passou parte da carreira no seu país, nomeadamente jogando pelo NA Hussein Dey, ES Sétif e JS Kabylie, antes de continuar no Golfo Pérsico e em França (Lyon). Questionado sobre a eliminação da Argélia pelos Camarões durante a última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Djamel Benlamri não mediu palavras: “Isso é o que acontece quando você convoca jogadores que não conhecem o hino nacional. Eles jogam e vão embora, sabendo que serão chamados de volta, mesmo que joguem mal. Ao local, damos vinte minutos para ele: ou ele joga bem logo de cara ou nunca mais verá a seleção”, disse. ele julgou.

Estas afirmações não passaram despercebidas num país onde tudo o que diz respeito à seleção é particularmente comentado. E não é de surpreender que Djamel Benlamri, que não joga pela seleção nacional desde esta partida de março de 2022, tenha atraído críticas mais ou menos virulentas. “Isso pode lisonjear a fibra patriótica, agradar a certas pessoas que acreditam que não há cariocas suficientes na seleção, mas não é uma reflexão muito madura. Djamel Benlamri é desajeitado ao atacar jogadores que foram seus companheiros”juiz Nasser Bouiche, ex-meio-campista do Mouloudia Club d’Algiers e Fennecs (42 internacionalizações de 1981 a 1986). Até o momento, nenhum jogador binacional que jogou com ele reagiu publicamente aos comentários do zagueiro.

“Ele entendeu tudo errado”

No entanto, desagradaram muito Nordine Kourichi, internacional argelino na década de 1980 e nascido em França, em Ostricourt (Norte). “Desde quando saber o hino nacional ganha jogos?” Os cidadãos com dupla nacionalidade estão tão envolvidos como os locais, porque mesmo que tenham nascido em França, a Argélia é o país dos seus pais, estão apegados a ela, o que era o meu caso na altura.explica o homem que também foi adjunto do treinador Vahid Halilhodzic entre 2011 e 2014. Quando fazia parte da equipe de seleção, vi muitos cidadãos com dupla nacionalidade e todos tinham um comportamento muito profissional e respeitoso. Acima de tudo, Benlamri esquece um ponto essencial: o do seu contributo desportivo. »

Tal como outras seleções africanas, a Argélia depende fortemente de internacionais nascidos e formados no estrangeiro. Nas duas últimas partidas contra o Togo (5-1, 1-0, 10 e 14 de outubro) nas eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2025, Vladimir Petkovic, técnico bósnio-suíço, convocou apenas quatro jogadores que disputam o campeonato local. .

“Conheço Djamel Benlamri, que é um rapaz encantador, mas está completamente enganado: sem a dupla nacionalidade, cujas atuações são julgadas sem complacência, a Argélia teria uma seleção acima da média. Ela provavelmente não teria vencido o CAN 2019 e nem sempre se classificaria para esta competição ou para a Copa do Mundo. diz Nasser Sanjak. O antigo seleccionador nacional (2000) está surpreendido por Djamel Benlamri poder “Negue esta evidência. »

Treinamento abandonado na Argélia

Para apoiar as suas observações, Nasser Sandjak recorda a diferença de níveis entre o campeonato argelino e as melhores ligas europeias. “Durante quarenta anos, apenas ES Sétif (1988 e 2014) e JS Kabylie (1990) trouxe à Argélia uma Liga dos Campeões. Além disso, a maioria dos cidadãos com dupla nacionalidade nasceu em França, onde a formação é uma das melhores do mundo. A sua contribuição é, portanto, enorme para a seleção. Há pessoas na Argélia que estão presas à geração que venceu a Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1982, com Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi, Ali Fergani e Salah Assad, formados no país. Mas naquela altura existia uma verdadeira política de formação na Argélia. » Desde então, quase todos os clubes abandonaram esta missão fundamental.

“Em vez de atacar os duplos, Djamel Benlamri deveria perguntar à federação argelina e aos clubes porque é que, num país com um potencial tão forte, negligenciamos tanto os jovens e a formação? E por que o nível do campeonato local é tão mediano? Porque treinar jogadores leva tempo, é caro e os clubes não querem fazer esse investimento”, afirmou. lamenta Nordine Kourichi. E Nasser Bouiche conclui: “A Argélia não pode prescindir da dupla nacionalidade e isso vai continuar! »