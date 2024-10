EU investigates Temu over illegal products – DW – 10/31/2024

A agência das Nações Unidas para a infância diz que pelo menos uma criança por dia foi morto no Líbano durante o mês passado, à medida que Israel intensifica a sua campanha de bombardeamento.

“Desde 4 de Outubro deste ano, pelo menos uma criança foi morta e 10 ficaram feridas diariamente”, disse na quinta-feira a Directora Executiva da UNICEF, Catherine Russell, e acrescentou que “a guerra em curso no Líbano está a afectar a vida das crianças”.

A agência da ONU disse que “mais milhares de crianças que sobreviveram fisicamente ilesas aos muitos meses de bombardeios constantes estão agora profundamente angustiadas pela violência e pelo caos ao seu redor”.

De acordo com o Ministério da Saúde Pública libanês, 166 crianças foram mortas e pelo menos 1.168 feridas desde que o Hezbollah e Israel começaram a trocar tiros através da fronteira em Outubro de 2023. O conflito agravou-se desde Agosto.

O trauma é prevalente entre as crianças, que apresentam sinais de sofrimento emocional, comportamental e físico.

“As equipas da UNICEF encontraram crianças que são dominadas por um medo avassalador e uma ansiedade crescente, incluindo ansiedade de separação, medo de perda, retraimento, agressão e dificuldade de concentração”, disse Russell num comunicado.

“Muitos têm sono interrompido, assombrados por pesadelos, dores de cabeça e perda de apetite. Privadas da segurança, da estabilidade e do apoio que a escola proporciona, muitas destas crianças ficam sem os espaços de que necessitam para brincar, aprender e curar-se.”

“Mas a verdadeira cura só pode começar quando a violência acabar”, acrescentou ela.

Esperava-se que altos funcionários dos Estados Unidos, incluindo o enviado de paz do presidente Joe Biden para o Médio Oriente, Amos Hochstein, se reunissem com os seus homólogos israelitas na quinta-feira para discutir um possível acordo para acabar com o conflito no Líbano.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro interino libanês, Najib Mikati, expressou otimismo sobre um cessar-fogo “nas próximas horas ou dias” e o novo líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o grupo aceitaria uma trégua. sob certas condições.

Deslocamento forçado

A conversa sobre uma possível trégua surgiu no momento em que os militares israelenses emitiram novas ordens deslocando pessoas de várias cidades libanesas.

Alertou os residentes para evacuarem mais áreas do sul do Líbano, incluindo o campo de refugiados palestinos de Rashidiyeh, perto da cidade portuária de Tiro.

Rashidiyeh é um dos vários campos que remontam a 1948, quando centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas antes da criação de Israel, um evento conhecido entre os palestinos como Nakba, ou “catástrofe”.

Os militares também emitiram uma ordem na quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, para que os residentes saíssem da cidade de Baalbek e arredores.

Baalbek, conhecida pelas ruínas de uma antiga cidade romana, classificada pela UNESCO, foi atacada na quarta-feira, horas depois de o exército israelense exigir que as pessoas deixassem a área.