Ufac abre 9ª Semana de Engenharia Elétrica destacando inovação e mercado — Universidade Federal do Acre

A pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino Ferreira, representou a reitora Guida Aquino na solenidade e destacou a relevância do evento para a universidade e para o estado. “Esse evento mostra o compromisso da universidade, dos professores e dos estudantes. Mais importante ainda, ele estreita os laços entre a pesquisa e o mercado”, afirmou. Ela defendeu a necessidade de formar engenheiros com perfil inovador e empreendedor. “Hoje, vocês entram na universidade para serem empresários, donos dos próprios negócios. O curso de engenharia elétrica faz a mudança da sociedade.”

Almecina ressaltou que temas como inteligência artificial devem estar no centro do debate. “É um assunto que tem que ser discutido, como usar essa tecnologia com responsabilidade.” Ao final, colocou a pró-reitoria à disposição para construir projetos em parceria com o mercado: “Existem muitas oportunidades, muitos recursos, mas o que falta são ideias inovadoras. Precisamos dialogar com o mercado e escrever projetos robustos. Vocês podem ser os empresários das próprias ideias.”