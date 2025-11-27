NOSSAS REDES

ACRE

Ufac abre 9ª Semana de Engenharia Elétrica destacando inovação e mercado — Universidade Federal do Acre

PUBLICADO

1 dia atrás

em

Ufac abre 9ª Semana de Engenharia Elétrica destacando inovação e mercado — Universidade Federal do Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou na manhã desta quarta-feira, 26, no auditório do eAmazônia, a cerimônia de abertura da 9ª Semana de Engenharia Elétrica (SEEL). O evento, organizado por professores e estudantes do curso, segue até sexta-feira, 29, com uma programação que inclui minicursos, oficinas, palestras, visitas técnicas e workshops.

A pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino Ferreira, representou a reitora Guida Aquino na solenidade e destacou a relevância do evento para a universidade e para o estado. “Esse evento mostra o compromisso da universidade, dos professores e dos estudantes. Mais importante ainda, ele estreita os laços entre a pesquisa e o mercado”, afirmou. Ela defendeu a necessidade de formar engenheiros com perfil inovador e empreendedor. “Hoje, vocês entram na universidade para serem empresários, donos dos próprios negócios. O curso de engenharia elétrica faz a mudança da sociedade.”

Almecina ressaltou que temas como inteligência artificial devem estar no centro do debate. “É um assunto que tem que ser discutido, como usar essa tecnologia com responsabilidade.” Ao final, colocou a pró-reitoria à disposição para construir projetos em parceria com o mercado: “Existem muitas oportunidades, muitos recursos, mas o que falta são ideias inovadoras. Precisamos dialogar com o mercado e escrever projetos robustos. Vocês podem ser os empresários das próprias ideias.”

O coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Ufac, professor José Humberto Monteiro, explicou que a SEEL é um projeto de extensão voltado à integração entre universidade e mercado. “É um evento organizado pelos professores e alunos que proporciona uma vivência diferente da rotina acadêmica, conectando o curso à prática profissional”, disse. Ele reforçou a importância da troca de experiências com os profissionais convidados: “Aproveitem, porque essas atividades elevam o conhecimento e aproximam vocês da realidade do mercado.”

A palestra de abertura foi ministrada pelo engenheiro eletricista e gerente de projetos da empresa Satel, Brian Theodoro, com o tema “Satel: Conhecendo a empresa e oportunidades”.

Participaram ainda da abertura a presidente do Crea-Acre, Carmem Nardino; o diretor da Mútua-Acre e presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, Luciano Sasai; o engenheiro eletricista Edlailson Pimentel; e a coordenadora do eAmazônia, Nadine Araújo.

A 9ª Semana de Engenharia Elétrica conta também com a participação de uma comitiva formada por professores e estudantes da Universidad Nacional de Altiplano, do Peru.



Leia Mais: UFAC

TÓPICOS RELACIONADOS:
Advertisement
Comentários

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/u824415267/domains/acre.com.br/public_html/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Comente aqui

ACRE

Doutorandos da Ufac elaboram plano de prevenção a incêndios no PZ — Universidade Federal do Acre

PUBLICADO

16 horas atrás

em

27 de novembro de 2025

Por:

Doutorandos da Ufac elaboram plano de prevenção a incêndios no PZ — Universidade Federal do Acre

Doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal (Rede Bionorte) apresentaram, na última quarta-feira, 19, propostas para o primeiro Plano de Prevenção e Ações de Combate a Incêndios voltado ao campus sede e ao Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Ufac). A atividade foi realizada na sala ambiente do PZ, como resultado da disciplina “Fundamentos de Geoinformação e Representação Gráfica para a Análise Ambiental”, ministrada pelo professor Rodrigo Serrano.

A ação marca a primeira iniciativa formalizada voltada à proteção do maior fragmento urbano de floresta em Rio Branco. As propostas foram desenvolvidas com o apoio de servidores do PZ e utilizaram ferramentas como o QGIS, mapas mentais e dados de campo.

Entre os produtos apresentados estão o Mapa de Risco de Fogo, com análise de vegetação, áreas urbanas e tráfego humano, e o Mapa de Rotas e Pontos de Água, com trilhas de evacuação e açudes úteis no combate ao fogo.

Os estudos sugerem a criação de um Plano Permanente com ações como: Parcerias com o Corpo de Bombeiros; Definição de rotas de fuga e acessos de emergência; Manutenção de aceiros e sinalização; Instalação de hidrantes ou reservatórios móveis; Monitoramento por drones; Formação de brigada voluntária e contratação de brigadistas em período de estiagem.

O Parque Zoobotânico abriga 345 espécies florestais e 402 de fauna silvestre. As medidas visam garantir a segurança da área, que integra o patrimônio ambiental da universidade.

“É importante registrar essa iniciativa acadêmica voltada à proteção do Campus Sede e do PZ”, disse Harley Araújo da Silva, coordenador do Parque Zoobotânico. Ele destacou “a sensibilidade do professor Rodrigo Serrano ao propor o desenvolvimento do trabalho em uma área da própria universidade, permitindo que os doutorandos apliquem conhecimentos técnicos de forma concreta e contribuam diretamente para a gestão e segurança” do espaço.

Participaram da atividade os doutorandos Alessandro, Francisco Bezerra, Moisés, Norma, Daniela Silva Tamwing Aguilar, David Pedroza Guimarães, Luana Alencar de Lima, Richarlly da Costa Silva e Rodrigo da Gama de Santana. A equipe contou com apoio dos servidores Nilson Alves Brilhante, Plínio Carlos Mitoso e Francisco Félix Amaral.

 



Leia Mais: UFAC

Continue lendo

ACRE

Ufac sedia 10ª edição do Seminário de Integração do PGEDA — Universidade Federal do Acre

PUBLICADO

17 horas atrás

em

27 de novembro de 2025

Por:

Ufac sedia 10ª edição do Seminário de Integração do PGEDA — Universidade Federal do Acre

A Rede Educanorte é composta por universidades da região amazônica que ofertam doutorado em Educação de forma consorciada. A proposta é formar pesquisadores capazes de compreender e enfrentar os desafios educacionais da Amazônia, fortalecendo a pós-graduação na região.

Coordenadora geral da Rede Educanorte, a professora Fátima Matos, da Universidade Federal do Pará (UFPA), destacou que o seminário tem como objetivo avaliar as atividades realizadas no semestre e planejar os próximos passos. “A cada semestre, realizamos o seminário em um dos polos do programa. Aqui em Rio Branco, estamos conhecendo de perto a dinâmica do polo da Ufac, aproximando a gestão da Rede da reitoria local e permitindo que professores, coordenadores e alunos compartilhem experiências”, explicou. Para ela, cada edição contribui para consolidar o programa. “É uma forma de dizer à sociedade que temos um doutorado potente em Educação. Cada visita fortalece os polos e amplia o impacto do programa em nossas cidades e na região Norte.”

Durante a cerimônia, o professor Mark Clark Assen de Carvalho, coordenador do polo Rio Branco, reforçou o papel da Ufac na Rede. “Em 2022, nos credenciamos com sete docentes e passamos a ser um polo. Hoje somos dez professores, sendo dois do Campus Floresta, e temos 27 doutorandos em andamento e mais 13 aprovados no edital de 2025. Isso representa um avanço importante na qualificação de pesquisadores da região”, afirmou.

Mark Clark explicou ainda que o seminário é um espaço estratégico. “Esse encontro é uma prática da Rede, realizado semestralmente, para avaliação das atividades e planejamento do que será desenvolvido no próximo quadriênio. A nossa expectativa é ampliar o conceito na Avaliação Quadrienal da Capes, pois esse modelo de doutorado em rede é único no país e tem impacto relevante na formação docente da região norte”, pontuou.

Representando a reitora Guida Aquino, o diretor de pós-graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), Lisandro Juno Soares, destacou o compromisso institucional com os programas em rede. “A Ufac tem se esforçado para estruturar tanto seus programas próprios quanto os consorciados. O Educanorte mostra que é possível, mesmo com limitações orçamentárias, fortalecer a pós-graduação, utilizando estratégias como captação de recursos por emendas parlamentares e parcerias com agências de fomento”, disse.

Lisandro também ressaltou os impactos sociais do programa. “Esses doutores e doutoras retornam às suas comunidades, fortalecem redes de ensino e inspiram novas gerações a seguir na pesquisa. É uma formação que também gera impacto social e econômico.”

A coordenadora regional da Rede Educanorte, professora Ney Cristina Monteiro, da Universidade Federal do Pará (UFPA), lembrou o esforço coletivo na criação do programa e reforçou o protagonismo da região norte. “O PGEDA é hoje o maior programa de pós-graduação da UFPA em número de docentes e discentes. Desde 2020, já formamos mais de 100 doutores. É um orgulho fazer parte dessa rede, que nasceu de uma mobilização conjunta das universidades amazônicas e que precisa ser fortalecida com melhores condições de funcionamento”, afirmou.

Participou também da mesa de abertura o vice-reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira.



Leia Mais: UFAC

Continue lendo

ACRE

Semana de Literatura da Ufac ocorre de 8 a 11/12 — Universidade Federal do Acre

PUBLICADO

17 horas atrás

em

27 de novembro de 2025

Por:

Semana de Literatura da Ufac ocorre de 8 a 11/12 — Universidade Federal do Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac) sediará, entre os dias 8 e 11 de dezembro, a 1ª Semana de Literatura, com o tema “Vozes Decoloniais”. O evento propõe um debate fundamental sobre a produção literária e cultural no contexto contemporâneo, dando destaque a perspectivas indígenas, negras, periféricas, amazônicas e transviadas, entre outras expressões de alteridade que questionam violências e silenciamentos.

A programação contará com a participação de pesquisadores, professores e alunos da Ufac, além de docentes convidados de outras regiões do país, que se somam a essa construção coletiva.

Com mesas-redondas, rodas de conversa, oficinas, performances e atividades formativas, a 1ª Semana de Literatura busca criar um espaço de reflexão, enfatizando a literatura como gesto de (re)existência, capaz de denunciar apagamentos históricos e propor novas possibilidades de narrativa e futuro.

A comunidade acadêmica e externa está convidada a participar do evento, que ocorre no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Ufac, de 8 a 11 de dezembro.

Inscrições e programação podem ser acessadas pelo Instagram @elli.ufac.

//www.instagram.com/embed.js



Leia Mais: UFAC

Continue lendo

MAIS LIDAS