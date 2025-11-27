Ufac realiza confraternização com estudantes do Campus Floresta — Universidade Federal do Acre

A Ufac, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proaes), realizou nesta quarta-feira, 26, uma confraternização com os estudantes do Campus Floresta, no Restaurante Universitário (RU).

A programação contou com a entrega de panetones, um cardápio especial preparado pela equipe do Restaurante Universitário e uma apresentação musical acústica do cantor Fernando Cavalcante.

Participaram da confraternização o pró-reitor de Cultura e Extensão, Carlos Paula de Moraes; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Carvalho; a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Filomena Cruz; e a representante da Proaes, Iva Bessa.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, ressaltou a importância do momento de confraternização e agradeceu o empenho das equipes envolvidas. “Este é mais um ano celebrando o companheirismo e o esforço coletivo de nossa comunidade acadêmica. Esse tipo de ação reforça o vínculo entre a universidade e nossos estudantes, que são o coração da instituição”, destacou.