UFAC realiza 5º Workshop do PPG em Ciência da Computação — Universidade Federal do Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou, nesta segunda-feira, 24, a quinta edição do Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC). O encontro foi realizado no Centro de Convenções, na sala Adriana Santely, no campus-sede, e reuniu estudantes do mestrado, professores, pesquisadores convidados e alunos dos cursos da área de tecnologia.

O evento ocorre anualmente desde a criação do mestrado, em 2019. De acordo com o professor e organizador do evento, Raoni Simões, o workshop tem como objetivo apresentar o andamento das pesquisas desenvolvidas no programa e aproximar potenciais candidatos da pós-graduação. “O workshop do mestrado em Ciência da Computação tem como proposta que os alunos apresentem suas pesquisas para a comunidade, mostrando os avanços tanto dos que já estão no último ano do curso quanto dos recém-ingressos”, afirmou.

A programação incluiu palestra ministrada por Daricélio Soares, que tratou dos impactos acadêmicos do Projeto Web Academy, iniciativa vinculada ao PPGCC. O palestrante abordou indicadores relacionados à permanência estudantil, desempenho acadêmico e aplicações do laboratório de engenharia de software. “O workshop tem como objetivo acompanhar o andamento das pesquisas dos nossos alunos. Eles apresentam resultados preliminares ou ideias de pesquisa e têm a oportunidade de interagir e até opinar sobre a viabilidade dos trabalhos”, explicou Daricélio.

Durante o workshop, os mestrandos apresentaram resultados preliminares e propostas de pesquisa. Professores do programa e pesquisadores visitantes participaram das discussões, avaliando a viabilidade dos projetos e contribuindo com sugestões.

Segundo o professor Daricélio, o projeto tem ampliado oportunidades de pesquisa na área de produtividade e processos de software. “Além de possibilitar a validação de metodologias ativas no ensino de Engenharia de Software”, pontuou.

Durante o evento, foram divulgadas informações preliminares sobre o processo seletivo para a turma de 2026 do mestrado em Ciência da Computação.

(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)