Na Assembleia Nacional, o RN mostra sua impotência

A presidente do grupo RN, Marine Le Pen, e o deputado do RN, Jean-Philippe Tanguy, na Assembleia Nacional, 1 de outubro de 2024. JULIEN MUGUET PARA “O MUNDO”

“Caros colegas, o que estamos fazendo hoje? » Muitos deputados buscaram o sentido dos debates de quinta-feira, 31 de outubro. No nível legislativo: nenhum. Dedicaram boa parte do seu dia a debater artigos e alterações obscuras, relativas a hipotéticos relatórios sobre pensões e caindo – mesmo antes de serem votados – no esquecimento da Assembleia Nacional. A culpa é do Conselho Nacional (RN) que, dono da agenda por ocasião do seu nicho parlamentar anual, optou por manter no programa uma Proposta de Lei (PPL) para revogar a última reforma previdenciária, mas esvaziada de substância após sua aprovação em comissão.

O partido de extrema-direita preferiu sacrificar mais de cinco horas deste dia a trocas inúteis em vez de admitir a derrota da esquerda. “O nicho parlamentar é um mundo paralelo para os franceses, só interessa a políticos e jornalistasjustificou, na véspera, Jean-Philippe Tanguy, vice-presidente do grupo RN. Este dia é acima de tudo uma questão de exibição: recusamo-nos a abandonar a ideia de que as questões sociais seriam secundárias para nós, a deixar que os jornais manchetem que estamos a desistir da reforma das pensões. » Assim, o seu partido permitiu que as discussões sobre um texto desvitalizado se arrastassem. E a operação “revelação” do “socio-traidores” prometido pelos frontistas transformou-se na encenação de uma formação amargurada pela sua impotência.

A amargura do RN faz jus às esperanças fundadas há semanas pelo movimento no 31 de outubro. Forte do maior grupo da Assembleia (125 membros)portanto, desde o primeiro nicho parlamentar da legislatura, a ex-Frente Nacional pretendia surpreender as pensões de uma esquerda apanhada num dilema entre a concessão histórica à extrema direita ou a renúncia a uma promessa fundamental. A artilharia de comunicação estava pronta: foi criado um site para os eleitores escreverem aos deputados culpados de negarem as suas condenações; funcionários eleitos que seriam então objecto de folhetos – com nome e fotografia – a serem distribuídos no seu círculo eleitoral. Só faltou a votação do texto complicado.

“Métodos bandidos!” »

Las. Ao abster-se na Comissão dos Assuntos Sociais, muitos governantes eleitos de esquerda permitiram que o centro e a direita eliminassem as principais disposições do PPL, incluindo a reintrodução por emendas foi recusada pelo Presidente (Renascença) da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet. “Eles pensaram que íamos desistirrumina Thomas Ménage, relator (RN) do texto amputado. Estávamos dispostos a fazer qualquer coisa para não dar a impressão de que estávamos jogando a toalha. »

