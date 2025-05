Brasileiro tira foto de Saturno “sem anéis” e é destaque na página da Nasa

Natan, um Brasileiro, do Distrito Federal, teve sua foto de Saturno publicada pela Nasa como a melhor imagem do dia. – Foto: Nasa/Reprodução

Um fotógrafo brasileiro, morador do Distrito Federal, tirou uma foto de Saturno e ela fi escolhida como a “Foto Astronômica do Dia”, no site da Nasa. Olha isso!

Natan Fontes é fotógrafo amador e militar da reserva e fez a composição com registros entre 2020 e 2025. As imagens mostram um fenômeno curioso: Saturno quase sem os famosos anéis do planeta. A imagem impressiona pelo detalhe e pelo simbolismo.

“O céu estava aberto e sem nuvens. Então, deu pra capturar bem nítido. Como eu já vinha registrando imagens de Saturno há outros anos, eu juntei com as outras e fiz a composição”, contou Natan, que capturou a imagem em Brasília, às 5h35 do último dia 21.