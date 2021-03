Na capital, Rio Acre atinge cota de transbordamento pela segunda vez

O nível do Rio Acre ultrapassou novamente a cota de transbordamento na Capital acreana. Por volta das 15 horas desta quarta-feira, 24, o manancial já estava marcando 14,05 metros, estando 05 centímetros acima do transbordo.

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Rio Branco, houve uma elevação de quase 40 centímetros desde o início da manhã de hoje.

As chuvas que caíram sobre Rio Branco nas últimas 24 horas somaram 10,0 milímetros, contribuindo para a subida do nível do Rio.

Na capital acreana, a cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros e a de transbordamento 14 metros.

Há menos de três semanas as famílias que havia sido atingidas pela enchente do manancial no início deste ano de 2021 havia retornado para suas casas.