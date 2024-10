Na cimeira dos BRICS, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa chama a Rússia de “amiga valiosa”

A Índia e a China têm chegou a um acordo para pôr fim a um impasse militar na sua fronteira disputada, quatro anos depois de um confronto mortal ao longo da sua fronteira, no oeste dos Himalaias, ter afundado as relações para o ponto mais baixo em décadas.

O Ministro das Relações Exteriores da Índia, S Jaishankar, disse a um canal de TV indiano na segunda-feira que o acordo sobre patrulhas de fronteira sinalizou que “o processo de desligamento da China foi concluído”.

Embora a disputa fronteiriça mais ampla continue por resolver, o acordo permite a retoma das patrulhas ao longo da fronteira na região de Ladakh por soldados de ambos os países – permitindo-lhes sublinhar as suas respectivas reivindicações territoriais, garantindo ao mesmo tempo que a outra parte segue o acordo alcançado em Segunda-feira.

O anúncio foi feito na véspera da visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à cidade russa de Kazan, para o Cimeira do BRICSem que a China também participa.

O pacto abre caminho para melhorar os laços políticos e empresariais entre os gigantes asiáticos, dizem os analistas. Também poderia abrir caminho para um potencial encontro entre Modi e o presidente chinês, Xi Jinping, que seria o primeiro desde 2020.

O que está no acordo?

O acordo não foi divulgado e poucos detalhes são conhecidos.

O secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, disse que o pacto visa o “desengajamento” das tropas na Linha de Controle Real, ou LAC, que separa os territórios controlados pela China e pela Índia. A ALC se estende de Ladakh, no oeste, até o estado de Arunachal Pradesh, no leste da Índia, partes do qual também são reivindicadas pela China. Abrange 3.488 km (2.167 milhas). Como o próprio nome sugere, a ALC divide as áreas de controle físico em vez de reivindicações territoriais.

Misri não especificou se o acordo significaria a retirada das dezenas de milhares de soldados adicionais estacionados pelos dois países na região de Ladakh.

China na terça-feira confirmado o acordo sobre patrulhas militares ao longo da fronteira, mas não explicou se o pacto abrangia toda a extensão da fronteira ou apenas pontos críticos onde ocorreram confrontos.

Um alto oficial militar disse à agência de notícias Reuters que ambos os lados retirariam um pouco suas tropas das posições atuais para evitar confrontos, mas seriam autorizados a patrulhar de acordo com um cronograma que está sendo elaborado. Reuniões mensais de revisão e monitorização regular das áreas contestadas por ambos os países garantiriam que não houvesse violações, acrescentou.

Manoj Joshi, analista da Observer Research Foundation, com sede em Nova Deli, disse à Al Jazeera que a falta de informações fornecidas pelas autoridades sugere que as negociações podem estar em curso.

“Se houver um acordo formal e esse acordo for divulgado, então poderemos (ter uma ideia mais clara) do que vai acontecer”, disse ele.

Muitas questões permanecem sem resposta, incluindo se as zonas “tampão” que foram demarcadas ao longo da ALC e que nenhum dos lados deveria patrulhar serão agora abolidas, disse ele.

Como chegamos aqui?

A Índia e a China disputaram a sua fronteira nas últimas sete décadas.

Os dois países travaram uma guerra breve e sangrenta pela demarcação da fronteira em 1962. A Índia sofreu uma derrota humilhante e perdeu um pedaço de território em Aksai Chin, no extremo nordeste de Ladakh, que continua a ser um ponto de discórdia entre os dois. países.

As relações diplomáticas recuperaram após uma série de acordos fronteiriços na década de 1990. Embora os acordos de 1993 e 1996 sejam frequentemente considerados marcos, o acordo fronteiriço entre a Índia e a China – que lhes permitiu evitar quaisquer vítimas ao longo da fronteira durante mais de meio século depois de 1962 – tem estado cada vez mais sob pressão nos últimos anos.

As suas tropas enfrentaram-se em incidentes locais em 2013, 2014 – quando Xi visitou a Índia – e 2017. Em 2019, a Índia revogou o Artigo 370 da sua constituição, que garantia uma medida de autonomia à Caxemira administrada pela Índia, que também incluía as áreas disputadas. de Ladaque. A China considerou que a medida da Índia afectava unilateralmente o seu território e denunciou a medida no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Mas o conflito de 2020 – e as mortes resultantes – levou a relação a um ponto de ruptura.

Michael Kugelman, diretor do South Asia Institute do grupo de reflexão Wilson Center, com sede em Washington, DC, disse que o acordo desta semana é significativo, mas a sua importância não deve ser exagerada.

“Isso não acaba com a disputa fronteiriça”, disse Kugelman à Al Jazeera. “Este é um acordo que permitirá que as coisas voltem a ser como eram em Ladakh antes da crise.”

“Não parece exigir a retirada das tropas nas áreas onde ocorreram mobilizações durante a crise de Ladakh”, disse Kugelman. “É por isso que precisamos ser cautelosos em relação a este novo acordo.”

Quais foram os momentos-chave na relação Índia-China desde 2020?

Junho de 2020: Vinte soldados indianos e quatro soldados chineses foram mortos em combates corpo a corpo com porretes e bastões no vale de Galwan, em Ladakh, nos primeiros confrontos mortais em quase 60 anos. As mortes provocaram indignação e protestos de rua na Índia. O aumento das tensões entre os dois países com armas nucleares suscitou preocupações internacionais, com a ONU a exortar ambos os lados a “exercerem a máxima contenção”. Nova Deli restringiu os investimentos da China, proibiu dezenas de aplicações móveis chinesas populares, incluindo o TikTok, e cortou voos diretos. O número de aplicativos chineses banidos subiu para 321.

Janeiro de 2021: Soldados indianos e chineses envolveram-se no que o exército indiano descreveu como um “confronto menor” ao longo da sua fronteira no estado de Sikkim, no nordeste da Índia.

Dezembro de 2022: Pequenos confrontos fronteiriços eclodiram no setor Tawang, no estado de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, partes do qual também são reivindicadas pela China. Pequim acusou as forças indianas de obstruir uma patrulha de rotina, enquanto Nova Deli disse que os soldados chineses invadiram o território indiano e tentaram “mudar o status quo”.

Agosto de 2023: Modi e Xi concordaram em intensificar os esforços para desengajar e acalmar a escalada quando se reuniram brevemente à margem da cimeira dos BRICS em Joanesburgo.

Junho: Jaishankar encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, no Cazaquistão, onde concordaram em intensificar as conversações para resolver questões ao longo da sua fronteira.

Setembro: Jaishankar disse que cerca de 75 por cento dos problemas de “desligamento” na fronteira da Índia com a China foram resolvidos.

Qual é o contexto mais amplo do acordo?

Uma resolução definitiva da disputa fronteiriça entre a China e a Índia permanece indefinida, mas ambos os países manifestam interesse em virar uma nova página.

Kugelman disse que as duas potências nucleares estão envolvidas em conversações sobre a questão fronteiriça desde o confronto em 2020.

“A questão é: por que anunciar o acordo agora?” Kugelman disse. “A cimeira dos BRICS é importante aqui.”

O acordo do acordo antes da cimeira dos BRICS começar na terça-feira dá à Índia “o espaço diplomático para ter uma reunião entre Modi e Xi à margem da cimeira”, disse o analista. “Politicamente, é mais fácil para Nova Deli concordar com esse tipo de encontro, dado que existe um acordo fronteiriço.”

As relações comerciais foram provavelmente um incentivo fundamental. A China é há muito tempo um dos dois principais parceiros comerciais da Índia, juntamente com os Estados Unidos. Em 2023 e 2024, foi o maior parceiro comercial da Índia, com 118,4 mil milhões de dólares em comércio bilateral.

Pequim continua a ser a maior fonte de bens da Índia e o seu maior fornecedor de produtos industriais, desde hardware de telecomunicações até matérias-primas para a indústria farmacêutica indiana.

Aliviar as tensões também é conveniente para a China, à medida que pressiona para expandir a sua influência global através de fóruns multilaterais, incluindo os BRICS. Muitas empresas chinesas que lutaram para fazer negócios na Índia depois de 2020, quando o país reforçou as normas de investimento e proibiu aplicações chinesas populares, esperavam uma retomada dos laços.

Joshi, da Observer Research Foundation e autor de Understanding the India-China Border, disse que a pressão da comunidade empresarial indiana desempenhou um papel importante na obtenção do acordo fronteiriço.

“Após os acontecimentos de 2020, a Índia impôs severas restrições aos investimentos e vistos chineses”, disse ele. “Do lado indiano, houve pressão para um restabelecimento das relações.”

O analista acrescentou que embora as relações tenham sido caracterizadas por baixos níveis de confiança mútua, o acordo sinalizou que “a política de envolvimento diplomático com a China foi bem-sucedida”.

“A confiança foi quebrada em 2020. … Este é um novo começo que oferece uma oportunidade de voltar aos bons velhos tempos, quando o relacionamento era estável”, disse ele.

Kugelman, no entanto, adotou uma nota mais cautelosa. “Não creio que este acordo seja o prelúdio para uma distensão mais ampla, e isso se deve a muitas tensões (devido à) competição geopolítica”, disse ele, acrescentando que entre os pontos de fricção estão a crescente presença naval da China no Oceano Índico, a sua relações profundas com o Paquistão e os fortes laços da Índia com os EUA.

“(O acordo é) uma medida de construção de confiança, e isso é bom para as relações que caíram para níveis baixos nos últimos anos”, disse Kugelman, “mas não creio que devamos vê-lo como a salva de abertura de esforços mais amplos. para colocar o relacionamento em uma posição normalizada.”