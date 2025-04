Secretarias de Segurança e Saúde realizam transporte aéreo de órgão para transplante no Acre

Eliel Mesquita



Pela primeira vez, Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, sedia um campeonato interbairros de games, uma iniciativa fruto da parceria entre governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e o Município. A competição se iniciou neste sábado, 5, às 17h, e se encerra no domingo, 6, na praça Orleir Cameli, no centro.

“Essa é uma proposta de trazer o mercado de games para a região, em especial a Cruzeiro do Sul, por meio de uma atividade em que temos acreanos em destaque no cenário nacional. Por isso, nós, enquanto poder público, estamos propiciando para esses jovens a oportunidade de compreender os caminhos de como trilhar nesse ramo, que é modelo de economia criativa e que lhes possibilita acesso aos mercados da tecnologia, inovação e cultura empreendedora. Estamos, portanto, inspirando a juventude do Juruá”, ratificou Assurbanípal Mesquita, titular da Seict.

Janaína Terças, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, reforça que a aposta aproxima a juventude, considerada o futuro da nação, do setor, que, em evidência no mundo contemporâneo, conecta cada vez mais as pessoas e as deixa dependentes de novos instrumentos, equipamentos e técnicas para realizar suas atividades.

“Quando esses jovens realizam a inscrição para participarem desse torneio, seus dados são inseridos dentro dos nossos cadastros, e, com isso, são incluídos nas atividades de inovação e de cursos ofertados pelas gestões municipal e estadual. Além disso, a iniciativa nos possibilita levar atividades do setor aos bairros da região e de uma forma ampla”, destacou a gestora.

Presente ao evento, Minoru Kimpara, titular da Fundação Elias Mansour (FEM), lembrou que a iniciativa é mais uma prova do compromisso do governo Gladson Camelí, que tem como prioridade o cuidado com a vida humana. “Não se cuida das pessoas sem voltar um olhar especial aos nossos jovens. Essa atividade traz ocupação, desenvolve a criatividade e com ela estamos cuidando do presente e do nosso futuro. Ela é, portanto, um momento de cultura e de socialização”, pontuou.

Em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), a iniciativa também divulgou cursos profissionalizantes aos jogadores.

A competição

Cerca de 300 participantes, entre adolescentes, jovens e adultos, travaram batalhas emocionantes, em fases mata-mata, com o mesmo objetivo de chegar ao pódio da primeira disputa oficial de Free Fire da região. O jogo, que em português significa Fogo Livre, representa uma disputa num cenário virtual, em que os jogadores têm o objetivo de eliminar os adversários para sobreviver.

Aos vencedores, a iniciativa privada ofertou premiação no valor de R$ 1.500. “Há mais de seis anos jogo Free Fire, e quando soube do campeonato fiquei muito animado. E vim aqui para conquistar o primeiro lugar, porque esse é o objetivo, né?”, disse o competidor Kauã da Silva Machado.

Luidy Gabriel da Silva, de 16 anos, estava empolgado com o torneio. Como capitão, o jovem afirmou que sua equipe escolheu uma estratégia para ganhar a competição. “Estamos preparados para sair daqui vencedores”, afirma.

