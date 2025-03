Não é apenas Trump, a UE também está travando uma cruzada anti-migração | Migração

Há meses, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, lidera uma repressão bem divulgada à migração. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) e a imigração e a alfândega (gelo) transformaram deportações em óculos de mídia, postando vídeos de deportados acorrentados e liberando seus nomes para espalhar medo.

Nas últimas semanas, o governo Trump expandiu seu aumento de deportação para incluir até estrangeiros com status legal no país, incluindo acadêmicos. O presidente prometeu deportar 11 milhões de pessoas – dobrando o número removido pelo presidente Joe Biden e até superando os dois mandatos do presidente Barack Obama, durante os quais 5,3 milhões de pessoas foram deportadas.

Enquanto a atenção do mundo está focada no espetáculo anti-migração de Trump, a União Européia está realizando silenciosamente sua própria repressão. Suas políticas são muito menos visíveis, mas são tão cruéis.

Nos primeiros nove meses de 2024, os estados da UE emitiram 327.880 ordens de expulsão, com 27.740 pessoas removidas à força entre julho e setembro. As deportações se intensificaram, quando os estados da UE começaram a implementar o novo pacto sobre migração e asilo, que foi aprovado em dezembro de 2023 e entrou em vigor em junho de 2024.

De acordo com suas disposições, os membros da UE estão com remoções de rastreamento, expandindo os centros de detenção e fortalecendo a cooperação com os países terceiros para facilitar as deportações. No entanto, não são apenas os estados membros que farão parte disso.

Os países dos Balcãs que precisam cumprir certos critérios para se tornarem parte da UE, através do processo de adesão da UE, estão efetivamente sendo transformados em uma zona de fronteira para a UE. Ao contrário dos Estados -Membros da UE, os estados candidatos à Balcã não tinham voz ao moldar esse pacto, mas são forçados a implementá -lo e cumprir o que só pode ser descrito como chantagem colonial.

Mais recentemente, a UE deixou suas expectativas claras na cúpula dos Balcãs da UE-Ocidental de dezembro, declarando que “precisamos fortalecer nossa cooperação e parcerias estratégicas em gerenciamento de migração, que é um desafio e responsabilidade compartilhada e uma prioridade fundamental”.

Isso faz parte da estratégia mais ampla da UE para externalizar o controle da migração e fortalecer suas fronteiras, mas também para se afastar de qualquer responsabilidade e responsabilidade por violações dos direitos humanos e transfere -os para os países terceiros.

Uma parte essencial dessa estratégia é a criação de “hubs de retorno” perto e fora das fronteiras da UE – lugares onde pessoas indesejadas podem ser armazenadas. Este modelo, defendido pelo presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já está em movimento. As pessoas estão sendo enviadas para os Balcãs, Turquia e Norte da África. A Frontex, a agência de fronteira da UE e a Organização Internacional de Migração (OIM) desempenham papéis importantes na aplicação dessas remoções.

Na prática, podemos ver como isso se parece na Croácia, o Estado membro da UE na fronteira com dois estados não-membros dos Balcãs-Bósnia e Herzegovina e Sérvia. A Croácia desempenhou um papel importante na manutenção do regime de fronteira da UE, normalizando as posições, que ao longo dos anos causaram inúmeras mortes e ferimentos e representaram uma enorme violação dos direitos humanos fundamentais. Em vez de estabelecer a responsabilidade por isso, a UE recompensou a Croácia – junto com a Bulgária e a Romênia -, permitindo que eles ingressassem no acordo de Schengen, que abole o controle de fronteira entre os Estados -Membros.

A UE também fortaleceu os acordos de readmissão – acordos bilaterais que permitem que os estados da UE enviem as pessoas de volta ao seu país de origem ou país de trânsito, empurrando -as para a beira da UE ou fora de suas fronteiras, basicamente para descarregar os migrantes. Como resultado, os Balcãs se tornaram um campo de depósito para as pessoas que a UE deseja expulsar.

As autoridades croatas não publicaram nenhum relatório sobre controle de migração desde 2020, mas o ministro do Interior Davor Bozinovic disse em janeiro que a polícia de fronteira impediu 71.000 “entradas ilegais” em 2024. O escritório da Bósnia para estrangeiros relatou que, em 2023, as autoridades croatas devolveram 4.265 pessoas ao território bosírio. A Bósnia, com ajuda financeira da UE, removeu 893 pessoas para seus países de origem ou países que os aceitaram por meio de acordos interestaduais, enquanto 96 migrantes deixaram o controverso programa de “retorno voluntário” da OIM, que o estudioso Jean-Pierre Gauci descreveu como “deportação disfarçada”.

Atualmente, a Croácia possui quatro hubs de detenção e retorno localizados em Ježevo (perto de Zagreb), Tovarnik (pela fronteira croata-serbiana), Dugi Dol (ao longo da fronteira croata-Bósnia) e Trilj (ao longo da fronteira croata-bosênia).

ONGs e jornalistas documentaram violações generalizadas de direitos dentro desses centros, incluindo condições de vida desumana e detenção indefinida. Também tem sido uma prática consistente das autoridades locais enviarem estrangeiros para esses centros por alguns dias e depois tirá -los e empurrá -los pela fronteira com a Sérvia ou a Bósnia. Também houve casos de crianças e mulheres solteiras sendo detidas em instalações masculinas superlotadas.

Desde o início deste ano, a polícia croata intensificou suas atividades ao longo da fronteira oriental. Seus oficiais se juntarão a colegas da Eslovênia e da Itália sob um acordo recém -assinado para patrulhas conjuntas da fronteira croata. Ao mesmo tempo, a polícia de fronteira recebeu mais câmeras de vigilância e veículos policiais equipados com tecnologia de vigilância.

Após uma reunião ministerial da UE em Bruxelas no início deste mês, Bozinovic declarou que as deportações não são mais um tópico “tabu” na UE e que a Comissão Europeia estava investigando propostas legislativas para acelerar.

As fronteiras fora da UE da Croácia já estão pontilhadas com sepulturas não marcadas de pessoas que pereceram durante a mudança para buscar segurança. O novo pacto intensificará apenas os requerentes de asilo de brutalidade nas fronteiras da Croácia e em estados não-membros como Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Albânia, Norte da Macedônia e outros lugares.

O novo pacto está alocando milhões de euros para políticas e tecnologias que se alimentam diretamente à política global de desumanização das pessoas em movimento. É também capacitar o Frontex, que há muito é acusado de cumplicidade em requisitos ilegais e violações dos direitos humanos, de desempenhar um papel ainda maior no controle de fronteiras e nas deportações. Seu orçamento anual para despesas relacionadas à deportação sozinho é de 18 milhões de euros (US $ 19,5 milhões).

Enquanto escrevemos isso, os alarmes estão tocando na UE. Na Alemanha, os grupos de solidariedade estão tentando interromper as deportações dos palestinos. Na Itália, o governo ainda está procurando maneiras de enviar migrantes indesejados para centros construídos para esse fim na Albânia. A Áustria interrompeu temporariamente as reuniões familiares para os requerentes de asilo. A França introduziu políticas de imigração mais rigorosas e começou a deportar mais pessoas, o que levou a uma briga com a Argélia devido a um alto número de deportados.

Agora está cada vez mais claro que os países ocidentais, liderados pela UE e pelos EUA, estão usando migrantes como bode expiadores para justificar o controle de fronteira militarizado. A colaboração da UE com Israel no desenvolvimento da tecnologia avançada de vigilância e IA é central para essa estratégia. Os próprios sistemas usados ​​para rastrear e controlar os migrantes hoje – drones, bancos de dados biométricos e policiamento preditivo – foram testados na Palestina ocupada antes de serem destacados nas fronteiras européias. Os requerentes de asilo, os palestinos e os que estão em solidariedade com eles são os primeiros alvos, mas não serão os últimos.

Se não conseguirmos desafiar essas políticas, essa maquinaria de controle continuará se expandindo, prendendo cada vez mais pessoas em sua aderência. O único caminho a seguir é construir redes de solidariedade transnacional que resistam a essas injustiças e responsabilizam as pessoas no poder, expondo os sistemas políticos e econômicos defeituosos que permitem a desumanização global de comunidades desfavorecidas. A alternativa é permanecer em silêncio e permitir um futuro onde ninguém é seguro.

As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente a postura editorial da Al Jazeera.