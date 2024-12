NATO reúne-se com foco no apoio a Kyiv – DW – 12/03/2024

03/12/20243 de dezembro de 2024

OTAN os membros estão indo para Bruxelas na terça-feira para participar da última reunião de alto nível da OTAN antes de o governo Biden deixar o cargo no próximo mês.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 32 estados membros da NATO reunir-se-ão em Bruxelas, onde reunirão apoio para Ucrânia estará no topo da agenda antes do retorno do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca em janeiro.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, deverá “discutir as prioridades para a segurança transatlântica, incluindo o apoio à luta da Ucrânia contra a invasão da Rússia, o aprofundamento da cooperação com os parceiros do sul da OTAN no Médio Oriente, Norte de África e regiões do Sahel, e a preparação para a próxima cimeira no Haia”, disse o Departamento de Estado dos EUA.

No entanto, segundo diplomatas, A esperança da Ucrânia num convite de adesão provavelmente não serão cumpridas, pois não há indicação de que os membros da OTAN tenham concordado com tal decisão.

“Levaremos semanas e meses para chegar a um consenso”, disse um diplomata sênior da OTAN, sob condição de anonimato, à agência de notícias Reuters na segunda-feira. “Não vejo isso acontecendo amanhã, ficaria muito surpreso.”

Um alto funcionário dos EUA disse que a reunião se concentraria no aumento do apoio à Ucrânia, para que ela ficasse na posição mais forte possível no próximo ano, “entrando em possíveis negociações”.

“A melhor maneira de fazer isso é aumentar o dinheiro, as munições e a mobilização”, disse o funcionário.