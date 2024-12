Nepal pretende dar início a projetos paralisados ​​financiados pela China – DW – 12/02/2024

O primeiro-ministro nepalês, KP Sharma Oli, dirigiu-se a Pequim na segunda-feira, enquanto o Nepal busca uma nova estrutura para projetos de infraestrutura financiados pela China no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI).

Em 2017, a China e o Nepal assinaram um acordo-quadro da BRI. No entanto, nem um único projeto começou a funcionar.

O progresso foi prejudicado por diferenças ideológicas entre as principais forças políticas do Nepal, juntamente com preocupações geopolíticas e de sustentabilidade da dívida mais amplas.

A BRI é o esquema global de financiamento de infra-estruturas da China que visa ajudar os países em desenvolvimento a construir melhores transportes e conectividade digital. Tem sido criticado por sobrecarregar países com dificuldades financeiras com dívidas de propriedade chinesa.

Depois que o Nepal e a China anunciaram um parceria estratégica renovada em 2019, os países concordaram novamente com um quadro de cooperação no âmbito da BRI denominado “Rede de Conectividade Multidimensional Trans-Himalaia”, que abriria caminho para projetos como portos, estradas, ferrovias, túneis e conectividade digital no âmbito da BRI.

O Nepal propôs nove projetos diferentes a serem realizados, incluindo um estudo de viabilidade de uma ferrovia trans-Himalaia.

O Nepal também aguarda 740 milhões de dólares (703 milhões de euros) em subvenções para o desenvolvimento prometidas pela China, o Postagem de Katmandu relatados, incluindo os anunciados durante a visita do Presidente Xi ao Nepal em 2019.

Durante a visita de Oli a Pequim esta semana, a sua primeira viagem ao estrangeiro desde que se tornou primeiro-ministro em Julho, há grandes apostas na demonstração do progresso na execução dos projectos da BRI e na libertação das subvenções de desenvolvimento chinesas prometidas.

A BRI é o projeto de política externa de assinatura do presidente chinês Xi Imagem: Edgar Su/REUTERS

Nepal propõe um novo quadro de cooperação BRI

O primeiro-ministro Oli deverá reunir-se com o presidente chinês, Xi, e com o primeiro-ministro Li Qiang, em Pequim, no dia 3 de dezembro, e deverá instar a liderança chinesa a apoiar um novo quadro de cooperação da BRI impulsionado por Katmandu.

A estrutura destaca as preferências do Nepal pelos chineses subvenções sobre empréstimos para financiar projetos da BRI, disse um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores à DW, solicitando anonimato.

No entanto, outras opções de financiamento, como empréstimos em condições favoráveis ​​e joint ventures, também estão abertas, acrescentou o funcionário.

O Nepal também quer concentrar-se mais na conectividade física e na infraestrutura energética.

O Nepal também está aberto se a China quiser desviar as subvenções de desenvolvimento prometidas para o financiamento de projectos da BRI.

Preocupações com dívidas

Os projetos da BRI trazem consigo preocupações sobre a riscos potenciais de empréstimos comerciais chineses com juros altosnormalmente superior a 4%, em comparação com o financiamento multilateral de instituições como o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento, que oferecem empréstimos com taxas em torno de 1%.

A ministra das Relações Exteriores do Nepal, Arzu Rana Deuba, entregou na sexta-feira o novo plano de implementação ao seu homólogo chinês, Wang Yi, na cidade chinesa de Chengdu.

“Informei o lado chinês sobre as nossas circunstâncias de não sermos capazes de prosseguir os projectos da BRI através de empréstimos, uma vez que já estamos a enfrentar pressões devido às elevadas dívidas públicas”, disse ela aos jornalistas ao regressar de Chengdu. “Estamos esperançosos com as doações da China.”

De acordo com o Gabinete de Gestão da Dívida Pública do Nepal, a dívida nacional total do país é de cerca de 44% do seu PIB, actualmente estimado em 42 mil milhões de dólares, tornando o Nepal um dos países mais pobres do Sul da Ásia.

O Nepal deve cerca de 10 mil milhões de dólares em dívida externa, a maior parte da qual é para com doadores multilaterais como o Banco Mundial. A participação da China nisso é de cerca de 4%.

Buscando consenso político no Nepal

Os esforços do Nepal para equilibrar as suas relações com a Índia e os Estados Unidos – ambos com a intenção de contendo a influência crescente da China – complicaram a sua abordagem à BRI.

Estas pressões minaram a capacidade de Katmandu de se concentrar apenas nas suas prioridades de desenvolvimento ao negociar com a China.

Durante anos, os dois maiores partidos políticos do Nepal – o Congresso do Nepal e o CPN-UML – estiveram ideologicamente em pólos opostos quanto à forma de prosseguir os investimentos chineses.

O Congresso do Nepal defende que os projetos da BRI, incluindo a proposta da ferrovia trans-Himalaia, sejam financiados através de subvenções chinesas.

Também levantou frequentemente preocupações como a sustentabilidade da dívida, a apropriação local e as oportunidades de emprego.

Em contraste, do Nepal os partidos de esquerda, incluindo o CPN-UML liderado pelo PM Oli, estão abertos a empréstimos para financiamento da BRI, argumentando que o investimento chinês é vital para resolver os défices de infra-estruturas, reavivar as oportunidades económicas e acabar com a dependência excessiva do Nepal da Índia para o comércio e o trânsito.

“A principal razão por trás de tais atrasos na BRI é a nossa geopolítica, que impactou o consenso político interno”, disse à DW o ex-secretário de Relações Exteriores do Nepal, Madhu Raman Acharya.

Lila Nyaichyai, ​​​​uma China pesquisador e professor assistente da Universidade Tribhuvan em Katmandu, disse que a falta de consenso político nos estágios iniciais prejudicou o progresso nos projetos da BRI.

“Devíamos ter resolvido os debates sobre empréstimos ou subvenções muito antes de assinar o acordo-quadro da BRI em 2017”, disse ela à DW.

“Duvido que a nossa liderança tome decisões apenas para obter ganhos políticos imediatos ou para executá-las.”

O novo quadro de cooperação proposto pelo Nepal na BRI foi finalizado através de um grupo de trabalho conjunto do Congresso do Nepal e do CPN-UML – que são os principais parceiros de coligação no governo de maioria de dois terços liderado por Oli no Nepal.

Isto deu a sensação de que o novo documento foi preparado com base no consenso, pelo menos entre as maiores forças políticas do Nepal.

“Este é também um momento oportuno para a China selar um acordo sobre a BRI já que tal entendimento político raramente acontece no Nepal”, disse o alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores.

