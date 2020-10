Nesta segunda-feira, 19, Bocalom e Marfisa realizarão dois bandeiraços nas proximidades do centro de RB

Após realizar uma grande carreata a partir do 2º Distrito até a Prefeitura, no Centro de Rio Branco, Tião Bocalom e Marfisa continuam com a estratégia de rua através de bandeiraços e diálogo direto com o eleitor.

Até o momento, o prefeiturável tem a campanha de rua mais engajada, e já marcou presença em quase todos os bairros de Rio Branco.

Bocalom que já tem um nome consolidado em todo o Acre, reinventou seu modo de fazer campanha, e está seriamente decidido a angariar também os votos do eleitorado mais jovem.

Com um discurso mais clean e despojado, falando de propostas, e sem atacar adversários, a candidatura de Bocalom tem deixado candidaturas concorrentes estremecidas. Tanto na zona urbana, quanto rural, o nome de Bocalom e Marfisa (esposa do senador Peteção), tem se evidenciado como uma grata alternativa ao eleitor riobranquense.

Bocalom e Marfisa acompanham todas as ações de campanha, e participam pessoalmente das reuniões, arrastões, passeatas, caminhadas, carreatas e bandeiraços.

Nesta segunda-feira, dia 19, ocorrerão dois bandeiraços: um no Bairro Floresta e outro no Centro, na Avenida Ceará. Veja a agenda desta segunda-feira, dia 19.