Em Tarauacá, candidata à vereadora Maria José demonstra força e liderança

Neste sábado, Em Tarauacá, ocorreu a caminhada do 15, com a presença do candidato a prefeito, vice-prefeita, deputada federal Jéssica Sales, candidatos a vereadores, apoiadores e militância em geral.

A candidata à vereadora Maria José (MDB) participou da caminhada, acompanhada de eleitores e sua equipe, grande maioria do Bairro da Praia, local onde mora. Maria José já foi vereadora, e desde 2016 estava afastada da política partidária. Durante este período se dedicou à agricultura e à vida rural numa pequena área de terra localizada no Rio Tarauacá. Este ano decidiu participar das eleições à convite do Deputado Estadual Roberto Duarte (MDB), por isso ingressou no MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

Durante a caminhada deste sábado, Maria José que concorre com o número 15111, se disse entusiasmada e otimista pelo carinho e gestos de apoio que vem recebendo da população rural, moradores do Bairro da Praia, e até ex colegas de parlamento, como é o caso do ex-vereador Mirabor Leite.