Netanyahu nomeia o novo chefe de espionagem israelense, apesar da ordem judicial | Notícias dos tribunais

Pode-se esperar que o dinheiro não seria mais um problema nas negociações da coalizão entre o centro-direita Democratas cristãos e União Social Cristã (CDU/CSU) e a esquerda central Social -democratas (SPD). Afinal, eles acabaram de empurrar um Pacote de dívida trilhão-euro através do Parlamento.

Mas esse dinheiro é destinado apenas a defesa, infraestrutura e proteção climática.

Só pode ser gasto como um complemento ao orçamento federal regular, no qual permanece um buraco de pelo menos 100 bilhões de euros (US $ 108 bilhões) durante a duração dos novos anos projetados do novo governo.

Coalizão alemã: as questões em que a CDU e o SPD de Merz diferem Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O SPD atende à sua base da classe trabalhadora e gostaria de aumentar os impostos sobre os altos ganhadores, mas a CDU/CSU se opõe. Nesta fase, as negociações estão sendo conduzidas por 19 políticos seniores de todos os três partidos, com base no descobertas de negociadores em 16 grupos de trabalho que alcançaram algum consenso, mas encontraram muitos problemas para permanecer divisivos.

Pontos de aderência permanecem nas áreas de imigração, impostos, pensões e política energética.

Além disso, muitas promessas foram feitas durante a campanha eleitoral, e os grupos de trabalho sugeriram implementar tudo, desde cortes de impostos e aumentos de pensão para as mães até almoços gratuitos em creches e escolas.

Dezenove os principais políticos da CDU/CSU e SPD agora estão se encontrando a portas fechadas. E eles não estão escondendo o fato de que as finanças são fundamentais.

Líder da CDU e Chanceler-Hopeful Friedrich Merz quer uma “revisão completa de todo o nosso orçamento”, colocando tudo à prova. Especialmente os gastos sociais, que representaram cerca de 45% do orçamento em 2024, ou um total de € 476 bilhões.

A dívida da Alemanha da Alemanha será recompensada? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Benefícios e pensões

No entanto, grande parte dos gastos sociais não pode ser simplesmente cortada para a sociedade envelhecida da Alemanha. Em 2024, o estado teve que injetar 116 bilhões de euros no fundo de pensão amarrado, que era cerca de um quarto do orçamento total.

A CDU quer fazer cortes para “Bürgergeld”, benefícios que vão para os desempregados e reduzir os gastos com asilo e migração. Eles também querem evitar a imigração ilegal o máximo possível.

Para conseguir isso, a CDU e a CSU querem voltar aos requerentes de asilo nas fronteiras da Alemanha “em coordenação” com seus vizinhos europeus. Houve muito debate sobre o que isso realmente significa.

Cortes na ajuda ao desenvolvimento?

Cortar o suporte para requerentes de asilo e obter mais de volta ao trabalho não será suficiente para conectar as lacunas no orçamento. Na busca de maneiras adicionais para economizar, o foco se voltou para a política de desenvolvimento, entre outras coisas.

A CDU e a CSU estão propondo reduzir os gastos com ajuda ao desenvolvimento e integrar o Ministério Federal para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ) no Ministério das Relações Exteriores. O objetivo seria garantir a integração da política externa, política de segurança e política de desenvolvimento, bem como a promoção do comércio exterior.

Durante a campanha eleitoral, o líder da CDU Merz falou de “restaurar a capacidade de agir em política externa”. Para ele, isso significa combinar interesses políticos e econômicos, especialmente em países para os quais o dinheiro alemão flui. Merz acha que é contraproducente separar a política externa e a cooperação para o desenvolvimento.

O SPD, por outro lado, quer manter o Ministério do Desenvolvimento e mesclar áreas de política de desenvolvimento de outros departamentos para ele. Quando se trata de gastos com desenvolvimento, o SPD exige que a cota da ODA seja seguida. Isso estipula que 0,7 % da produção econômica alemã (PIB) deve ser gasta em auxílio ao desenvolvimento.

Um porta -voz da BMZ disse à DW que países como o Reino Unido mostraram “que a abolição de um ministério independente ou uma agência forte leva a um enfraquecimento correspondente nas relações e cooperação internacionais”.

Críticas de igrejas e ONGs

“Aqueles que cortam os gastos no desenvolvimento não apenas enfraquecem nossas parcerias internacionais, mas também os valores e interesses que a Alemanha representa”, diz uma declaração de figuras líderes da Igreja e da política, assinada pelo ex-ministro do Desenvolvimento Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) e seu sucessor em Gabinete Gerd Müller (CSU), entre outros.

O Presidente do Conselho da Igreja Protestante na Alemanha (EKD), Kirsten Fehrs, enfatizou que a cooperação do desenvolvimento “não é uma questão periférica entre muitos, mas um investimento em paz, justiça e um futuro comum”. Enfatizando que um ministério independente de auxílio ao desenvolvimento dá à voz dos países desfavorecidos na política alemã e representa uma política externa guiada pelos valores.

Os bispos católicos da África e do Oriente Médio, juntamente com a organização de ajuda católica Missio Aachen, também manifestou suas críticas. Eles apelaram à CDU/CSU e SPD para fortalecer a cooperação no desenvolvimento.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

Enquanto você está aqui: toda terça -feira, os editores da DW controlam o que está acontecendo na política e na sociedade alemãs. Você pode se inscrever aqui para o boletim informativo semanal de e -mail Berlin Briefing.