O que são tarifas recíprocas? A agenda comercial de Trump explicou – DW – 31/03/2025

Presidente dos EUA Donald Trump ordenou que seus funcionários no início deste ano desenvolvessem tarifas recíprocas sobre as importações para os Estados Unidos, mantendo uma promessa de campanha “olho por olho” em questões de questões de comércio mundial.

“Decidi para fins de justiça, que cobrarei uma tarifa recíproca, o que significa que o que quer que os países acusam os Estados Unidos da América, nós os cobraremos. Não mais, nem menos”, disse Trump a repórteres no Salão Oval.

O retorno de Trump à Casa Branca foi marcado por vários anúncios tarifários – e numerosos retrocesso – incluindo uma taxa adicional de 20% sobre as importações de China Isso entrou em vigor em março, juntamente com 25% de tarifas sobre mercadorias que chegam de vizinhos Canadá e México que estão em espera por enquanto.

Trump também anunciou tarifas sobre importações de Aço e alumínioque entrou em vigor em 12 de março.

Por que Trump quer impor tarifas recíprocas?

Trump acredita que os EUA estão sendo tratados injustamente no comércio global. Ele argumenta que muitos países impõem tarifas mais altas aos bens dos EUA do que os EUA, criando um desequilíbrio.

Por exemplo, Índia cobra tarifas que normalmente estão entre 5% e 20% mais altas que os EUA em 87% dos bens importados, de acordo com dados do Global Trade Alert, uma organização que avalia as políticas de comércio.

Trump disse que deseja igualar a taxa das importações dos EUA que outros países se aplicam aos produtos dos EUA.

Assim como forçando grandes potências como a China e o União Europeia Para diminuir suas funções, o presidente acredita que as tarifas recíprocas aumentarão sua política econômica “America First”, estreitando o déficit comercial do país, melhorando a competitividade dos fabricantes dos EUA.

“Este é todo país e, essencialmente, quando nos tratam de maneira justa, nós os tratamos de maneira justa”, disse Trump a repórteres ao assinar proclamações ordenando as tarifas recíprocas.

No entanto, os economistas apontaram que os EUA se beneficiam de ter grandes desequilíbrios comerciais com o resto do mundo, como o dólar – o de fato moeda de reserva global – é usado na maioria das comércio, que oferece grandes ventos de cauda para o Economia dos EUA.

Os países usam esses dólares ganhos no comércio para investir nos EUA, geralmente em títulos do governo, ações e imóveis. Isso mantém as taxas de juros dos EUA mais baixas e permite que empresas e consumidores nos emprestem e gastem mais.

Como o plano de Trump funcionará?

As autoridades federais dos EUA receberam 180 dias para identificar países que impõem tarifas mais altas que os EUA e recomendam tarifas específicas do país, de acordo com um memorando da Casa Branca.

No entanto, as tarifas podem entrar em vigor antes desse prazo. O secretário de Comércio de Trump, Howard Lutnick, disse que as propostas podem estar prontas mais cedo.

Em vez de atingir os maiores parceiros comerciais dos EUA como amplamente relatados, Trump disse a repórteres a bordo da Força Aérea em 30 de março que suas tarifas recíprocas chegariam a “todos os países”, incluindo os aliados próximos dos EUA. Ele não disse como eles serão calculados ou o que ele espera em troca, mas prometeu mais detalhes em 2 de abril.

Uma vez aprovado, as tarifas recíprocas poderiam ser invocadas por razões de segurança nacional, negociação injusta ou sob potências econômicas de emergência.

Uma contagem de tarifas existentes da Bloomberg Economics sugere que os mercados emergentes seriam mais atingidos, incluindo a Índia, Argentinamuito de África e sudeste da Ásia.

A Casa Branca destacou recentemente Brasilapontando para uma tarifa de etanol de 2,5% imposta pelos EUA, contra uma taxa de 18% cobrada pelo governo brasileiro.

Trump também quer atingir outros fatores que ele diz que nos colocou em desvantagem, incluindo subsídios, regulamentação, impostos de valor agregado (IVA), desvalorização da moeda e proteções de propriedade intelectual intelectual.

Qual é o provável impacto das tarifas recíprocas?

Os economistas alertaram que as tarifas já anunciadas por Trump aumentarão os preços dos consumidores para bens importados para os EUA, alimentando a inflação.

Depois de um ataque de décadas de altura inflação Após a pandemia covid-19, a inflação dos EUA caiu acentuadamente. Mas em janeiro de 2025, o índice de preços do consumidor aumentou para 3% – a taxa mais alta em seis meses.

A S&P Global Ratings estimou um aumento único de até 0,7% nos preços dos consumidores dos EUA como resultado das tarifas na China, Canadá e México, se as taxas entrarem em vigor. Até que sejam formalmente anunciados e implementados, ainda não está claro qual o impacto de quaisquer tarifas recíprocas na inflação dos EUA.

Enquanto alguns produtores e varejistas domésticos dos EUA se beneficiarão da estratégia tarifária de Trump, eles também enfrentarão maiores custos de importação para matérias -primas, bem como interrupções na cadeia de suprimentos.

Os exportadores dos EUA também podem ser prejudicados pelas medidas de retaliação iniciadas por parceiros comerciais. Alguns governos, incluindo the EU e Chinajá anunciaram contramedidas, enquanto outros devem seguir o exemplo.

Como os países tentarão evitar essas novas tarifas?

O uso de tarifas por Trump aumentou os temores de um Guerra Comercial Globale criou profunda incerteza em muitos setores e em muitos países.

O anúncio das tarifas recíprocas deve desencadear uma nova enxurrada de negociações que possam trazer reduções nas taxas impostas às exportações dos EUA.

A Índia, por exemplo, já cortou tarifas em dezenas de mercadorias em antecipação à ameaça de Trump. O secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, disse após um recente Encontro entre Trump e o primeiro -ministro Narendra Modi em Washington que um acordo para resolver as preocupações comerciais pode ser feito nos próximos sete meses.

Taiwan O presidente Lai Ching-Te pediu recentemente um “cenário em que todos saem ganhando” em negociações com Washington, “não apenas para garantir o benefício para os EUA, mas também para garantir que as indústrias de Taiwan tenham espaço para crescimento”.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, rotulou as tarifas recíprocas como “um passo na direção errada” e disse que Bruxelas “reagiria firmemente e imediatamente contra barreiras injustificadas ao comércio livre e justo”.

Bernd Lange, que lidera o comitê de comércio do Parlamento Europeu, disse ao Times financeiros O fato de os funcionários da UE estarem dispostos a cortar tarifas de carros para os níveis dos EUA e comprar mais gás natural liquefeito (GNL) e equipamentos militares se o bloco puder evitar medidas contra suas exportações.

A União Europeia, por exemplo, cobra uma tarifa de 10% em veículos importados, enquanto a taxa dos EUA é de apenas 2,5%. No entanto, as tarifas dos EUA em picapes e veículos comerciais são muito mais altos que a UE.

De acordo com as regras atuais da Organização Mundial do Comércio, mais de 160 países membros aplicam principalmente tarifas sem discriminação, embora existam algumas exceções, como acordos de livre comércio e sindicatos aduaneiros.

O plano de Trump pode ver outras grandes potências negociarem tarifas de um país por país, recíproco, aumentando décadas de comércio baseado em regras.

