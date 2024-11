níveis recordes, impulsionados pelo aumento das chegadas aos Estados Unidos e ao Reino Unido

Um policial monitora possíveis saídas para a Inglaterra, em Sangatte (Pas-de-Calais), em 7 de novembro de 2024. AIMEE THIRION PARA “O MUNDO”

A imigração está a aumentar nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), atingindo níveis recorde em 2023 pelo segundo ano consecutivo, enquanto muitos países se comprometeram a reforçar a sua legislação para conter certos fluxos. É o que emerge do relatório anual “Perspectivas da Migração Internacional da OCDE”, divulgado quinta-feira, 14 de novembro. Ao ler este último, surge um paradoxo face ao desejo dos países de restringir as suas políticas de acolhimento e, ao mesmo tempo, à necessidade de responder a necessidades laborais significativas. Estes últimos procuram, portanto, “um equilíbrio entre restrição e atração, a fim de continuarem a ser destinos competitivos para trabalhadores estrangeiros e estudantes internacionais”observam os autores.

Em 2023, mais de 6,5 milhões de novos imigrantes permanentes chegaram aos países da OCDE, ou seja, mais 10% do que em 2022. Uma dinâmica que já não pode ser explicada apenas pelo efeito de recuperação da pandemia dos anos, que pôs fim à mobilidade internacional . “O aumento é estrutural, sublinha Jean-Christophe Dumont, chefe da divisão de migração internacional da OCDE. É amplamente apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. » Só os dois países explicam dois terços do aumento de 10% nos fluxos entre 2022 e 2023.

No Reino Unido, o aumento das chegadas (mais 250.000 do que em 2022, + 52%) está ligado, em particular, à migração profissional qualificada no sector da saúde e dos cuidados do subcontinente indiano, e à chegada das famílias destes trabalhadores. Os Estados Unidos continuam a ser o país de primeiro destino, com 1,2 milhões de imigrantes adicionais, à frente do Reino Unido (750 mil), Alemanha (700 mil), Canadá e Espanha. A França vem em sexto lugar, com pouco menos de 300 mil novos imigrantes em 2023.

A migração laboral está estagnada

“Em média, os países da OCDE acolheram dez novos imigrantes permanentes por cada mil habitantes em 2023, em comparação com oito em 2019”especifica o relatório. Em comparação com o tamanho das populações dos países de destino, a classificação dos primeiros países de acolhimento não é a mesma, uma vez que, por exemplo, a França passa para 27º lugar.e estão entre os países da OCDE, e Luxemburgo, Islândia, Nova Zelândia e Suíça assumem a liderança do grupo.

