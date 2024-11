As emissões de carbono atingem níveis elevados à medida que a ação climática estagna – DW – 14/11/2024

A ação climática governamental não reduziu as previsões futuras do aquecimento global nos últimos três anos, de acordo com o Climate Action Tracker (CAT), uma equipa global de cientistas que rastreia as políticas climáticas governamentais.

Sem novas metas climáticas nacionais ou emissões líquidas zero prometidas em 2024, as políticas atuais continuam a colocar o mundo num caminho em direção a 2,7°C de aquecimento, afirmou o CAT na sua atualização global anual.

A paralisação de três anos nas projecções de temperatura reforça uma “desconexão crítica entre a realidade das alterações climáticas e a urgência que os governos estão a dar às políticas de redução das emissões de gases com efeito de estufa”, afirmou o CAT.

Embora os investimentos em energias renováveis ​​e veículos eléctricos sejam agora o dobro dos combustíveis fósseisos subsídios recordes aos combustíveis fósseis – que quadruplicaram para projetos de combustíveis fósseis entre 2021 e 2022 – equilibraram os ganhos de energia limpa, diz a atualização.

O CAT também calculou o impacto projectado do Presidente eleito dos EUA Donald Trump’s O Projeto 2025 planejou a reversão das políticas climáticas. Se limitada aos EUA, a agenda pró-combustíveis fósseis poderá aumentar o aquecimento em cerca de 0,04˚C.

Embora mínimo, este impacto pioraria se outros países retardassem a acção porque os EUA abandonam o Acordo de Paris, ou menos financiamento climático está disponível.

O potencial de Trump, que se referiu às alterações climáticas como uma “farsa” e “fraude”, para “lançar uma bola de demolição na acção climática” não impediria totalmente “o impulso da energia limpa” criado pela actual administração Democrata”, disse Bill Hare, CEO da Climate Analytics, um think tank climático.

O calor extremo no Vale da Morte, na Califórnia, este ano pressagiava o ano mais quente já registrado Imagem: MARIO TAMA/AFP/Getty Images

As emissões de combustíveis fósseis ainda estão no pico

Enquanto isso, prevê-se que as emissões de dióxido de carbono de combustíveis fósseis criadas pela queima de petróleo, gás e carvão atinjam um novo máximo em 2024, com poucos sinais de que um pico muito necessário na poluição que provoca o aquecimento do planeta esteja próximo.

De acordo com a última avaliação anual do orçamento global de carbono realizada pelo Global Carbon Project, com sede no Reino Unido, uma equipa de cientistas monitoriza as emissões dos principais gases com efeito de estufa que impulsionam as alterações climáticas, tanto a utilização de combustíveis fósseis como a mudanças no uso da terra, como o desmatamento, estão acima dos níveis de 2023.

Prevê-se que as emissões globais de carbono provenientes apenas da queima e utilização de combustíveis fósseis aumentem 0,8% em 2024, atingindo 37,4 mil milhões de toneladas.

Isso ocorre em meio ao COP29 negociações climáticas da ONU em Baku, no Azerbaijão, que estão a negociar formas de cumprir as metas estabelecidas em Paris em 2015 e reduzir rapidamente as emissões até zero líquido para limitar o aumento da temperatura.

“O tempo está a esgotar-se para cumprir os objectivos do Acordo de Paris – e os líderes mundiais reunidos em COP29 deve provocar cortes rápidos e profundos nas emissões de combustíveis fósseis para nos dar a oportunidade de permanecer bem abaixo dos 2 graus Celsius (3,6 graus Fahrenheit) de aquecimento acima dos níveis pré-industriais”, disse Pierre Friedlingstein do Global Systems Institute de Exeter, que liderou o estudo.

Emissões aumentam novamente após década de estagnação

Embora as emissões de CO2 fósseis tenham aumentado nos últimos 10 anos, as emissões de CO2 decorrentes das alterações no uso do solo diminuíram, em média, mantendo as emissões globais aproximadamente niveladas durante o período.

Mas este ano, as emissões de carbono provenientes tanto dos combustíveis fósseis como das alterações na utilização dos solos deverão aumentar. Isto deve-se em parte à seca e às emissões provenientes da desflorestação e dos incêndios florestais durante o período predominante. Padrão climático El Niño de 2023-2024.

Com mais de 40 mil milhões de toneladas de CO2 a serem libertadas anualmente, os níveis de carbono atmosférico continuam a aumentar e a provocar um aquecimento global perigoso.

2024 já está previsto para ser o ano mais quente já registrado. Está prestes a ultrapassar o calor recorde de 2023, com vários meses consecutivos a registar temperaturas acima de 1,5 graus Celsius.

Ao ritmo actual de emissões, os 120 cientistas que contribuem para o relatório do Orçamento Global de Carbono estimam que há 50% de probabilidade de o aumento da temperatura exceder 1,5°C consistentemente em cerca de seis anos.

Em 2024, clima extremo eventos ligados ao aquecimento global, incluindo ondas de calorinundações torrenciais, ciclones tropicais, incêndios florestais e secas graves causaram perdas humanas e económicas devastadoras.

“O impactos das mudanças climáticas estão a tornar-se cada vez mais dramáticos, mas ainda não vemos nenhum sinal de que a queima de combustíveis fósseis tenha atingido o pico”, disse Friedlingstein.

Apesar do aumento das emissões, a ação climática está a ter sucesso

Corinne Le Quere, professora pesquisadora da Royal Society na Escola de Ciências Ambientais da Universidade de Exeter, disse que os dados mais recentes também mostram evidências de uma “ação climática generalizada” e eficaz.

“A crescente penetração de energias renováveis ​​e de carros eléctricos que substituíram os combustíveis fósseis e a diminuição das emissões de desflorestação nas últimas décadas” foram confirmadas pela primeira vez, disse ela.

Apesar da expansão da utilização de energias renováveis ​​e da ação climática bem-sucedida, as emissões de carbono ainda não atingiram o seu pico Imagem: imagem aliança/dpa/AP Photo/M. Meissner

“Há muitos sinais de progresso positivo a nível nacional e um sentimento de que um pico nas emissões globais de CO2 fóssil é iminente, mas o pico global permanece indefinido”, disse Glen Peters, do Centro CICERO para Investigação Climática Internacional em Oslo.

Os investigadores apontaram para 22 países, incluindo muitas nações europeias, os EUA e o Reino Unido, onde as emissões de combustíveis fósseis diminuíram durante a última década, mesmo com o crescimento das suas economias.

“O progresso em todos os países precisa de ser acelerado o suficiente para colocar as emissões globais numa trajetória descendente em direção ao zero líquido”, disse Peters.

