Nível do Rio Acre continua subindo e já atinge 11 bairros na Capital

O Rio Acre continua apresentando sinais de elevação no decorrer desta terça-feira, 16. Na medição das 6 horas, o nível do manancial na capital acreana era de 15,52 metros; às 9 horas 15,56 metros; às 12 horas, era de 15,62 metros, ou seja, houve um aumento de 0,10 cm em apenas seis horas.

Com mais uma noite de tendência de fortes chuvas, é possível que o nível do Rio Acre continue subindo no decorrer das próximas horas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, moradores de 11 bairros de Rio Branco já estão atingidos pela enchente.

Aproximadamente 60 famílias já foram obrigadas a deixar suas residências, sendo 23 famílias foram retiradas na madrugada desta terça-feira (16). São 21 famílias em abrigos e 39 em casas de parentes.

Segundo previsão meteorológica, deverá chover entre 70 e 150mm no Acre durante esta semana. Em alguns pontos, entretanto, poderá passar de 200mm. Em outros, no entanto, poderá ficar inferior a 40mm.