Sem carnaval e sem máscaras, população aproveita feriado para aglomerar na Gameleira

Sem máscaras e sem qualquer distanciamento social, a população rio-branquense aproveitou a tarde desta terça-feira, 16, feriado de Carnaval, para caminhar e aglomerar pela Gameleira no 2º Distrito, em Rio Branco.

Nas imagens registradas pelo fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, é possível constatar diversos cidadãos sem máscaras e sem cumprir o distanciamento social. Até mesmo o meteorologista Davi Friale, que pertence ao grupo de risco da Covid-19, foi visto sem o uso da máscara.

O claro desrespeito às normas das autoridades de saúde chamam atenção devido ao momento que o Estado do Acre vem enfrentando. Desde o dia 1º de fevereiro, o Comitê Acre sem Covid-19 determinou a regressão do Estado à bandeira vermelha, consequentemente, o fechamento imediato dos serviços considerados não essenciais.

Mesmo com essas medidas, o Acre vem registrando em média mais de 400 casos por dia desde 1º de fevereiro e mais de três mortes por dia durante o mesmo período.

Entre segunda-feira e esta terça-feira, 16, de carnaval, o Acre confirmou a morte de 14 pessoas em decorrência da Covid-19. Ao total, os 22 municípios alcançaram a marca de 53.455 infectados e 932 óbitos.

Na tarde desta terça-feira, 16, Cameli decretou Estado de Emergência devido aos problemas com as enchentes, pandemia, dengue e crise migratória

Após o meio-dia desta terça, o rio Acre marcou 15,62 metros, estando 1,62 metros acima da cota de transbordamento na capital. Mais de 10 bairros estão sendo atingidos pela alagação e mais de 10 famílias tiveram de ser realojadas devido a subida no nível do rio.

Em entrevista recente ao Datena, Cameli relatou o drama do Estado que vem sofrendo com a pandemia da Covid-19, dengue e agora com a cheia do Rio Acre na capital.

“Nós estamos no limite com todos os leitos de UTI ocupados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Estamos ampliando o número de leitos. Vai chegar o momento que não vamos ter mais como expandir”, destacou.