Nível do Riozinho do Rôla sobe muito nesta terça-feira e entra em alerta máximo

O nível do Riozinho do Rôla subiu tanto que entrou em alerta máximo nesta terça-feira (16). O Riozinho é o principal tributário e o que mais influencia, no município de Rio Branco, na elevação do volume do água do Rio Acre na capital.

O Riozinho subiu 57 centímetros em 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Meiio Ambiente (Sema) nesta terça, marcando 15,34 metros.

Milhares de ribeirinhos moram na região do Riozinho.

Os rios Iaco, em Sena Madureira, e Purus, em Manoel Urbano, estão respectivamente em níveis de atenção e alerta, segundo o sistema de monitoramento da Sema.

O Rio Tarauacá está em nível de atenção e o Juruá em alerta máximo em Cruzeiro do Sul e Porto Walter. Em Cruzeiro do Sul já choveu 288,4 milímetros, 11,4mm a mais que o previsto para todo o mês de fevereiro.