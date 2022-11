No AC, corpo é achado em igarapé e família diz que é de acreano que teria sido preso pela polícia boliviana

Um corpo achado dentro do igarapé Ina, na zona rural do município de Epitaciolândia, interior do Acre, pode ser do acreano Francisco Aparecido Oliveira Lima, de 21 anos, que estava desaparecido há 15 dias. O corpo foi achado por pescadores dentro do igarapé, que fica nas proximidades do km 32 da BR 317, sentido Rio Branco.