No AC, mais de 480 contribuintes devem receber lote residual do IRPF de dezembro

No Acre, segundo a Receita, 482 contribuintes devem receber. O total a ser pago no estado chega a R$ 700.872,98.

Ainda de acordo com o órgão, os pagamentos previstos neste lote devem ser feitos no dia 30 de dezembro.

Em todo o Brasil, 202.388 contribuintes devem receber os pagamentos, totalizando mais de R$ 354 milhões. Estão inclusos neste lote contribuintes que têm prioridade legal, sendo 3.470 contribuintes idosos acima de 80 anos, 27.172 contribuintes entre 60 e 79 anos, 2.995 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 11.563 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 9.877 contribuintes vão ter direito a créditos no valor total de R$ 17.937.523,10.