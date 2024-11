No dia seguinte: os americanos refletem sobre o resultado das eleições

Retrato de família (fracassado) dos Simpons, durante uma tentativa de Homer, na minissérie “Shorts dos Simpons” (1988), que antecedeu “Os Simpsons”. A EMPRESA DE TRANSMISSÃO SIMPSONS/FOX

Durante os feriados do Dia de Todos os Santos, minha filha Junior (apelido que adoro desde episódio 2 desta coluna), passou muito tempo olhando nossos álbuns de fotos, inclusive o último, o das férias de verão. Nas nossas fotos, Junior está em todo lugar. Com ela estão avós, primos, tios, tias e até amigos. E, acima de tudo, Junior posa comigo… eu, seu pai. “Parece que você teve ótimas férias com sua filha.”brinca sua mãe, minha esposa.

Por que as mães estão praticamente ausentes das fotos de família? Mesmo na ficção, eles parecem desaparecer na frente do cônjuge e dos filhos. Marge Simpson não foge à regra. “Veja as fotos das nossas férias”ela diz para Homer no episódio 13 da 16ª temporada. Nas fotos, Homer está onipresente, mas nenhum vestígio de Marge!

A resposta é muito simples: “No dia a dia são as mulheres que tiram as fotos”, observa a socióloga Irène Jonas, autora de um estudo sobre fotografia de família publicado em 2010. Os leitores regulares desta coluna irregular terão entendido que minha esposa, J., e eu somos sensíveis ao feminismo. Mas, para as fotos, nem tínhamos considerado que o patriarcado poderia se infiltrar entre nós. Simplesmente porque J. e eu somos fotógrafos treinados. Ela continuou nesse caminho, enquanto as convoluções da minha carreira profissional me levaram a oferecer esta história à sua sagacidade.

De uma banalidade confusa

Nós dois amamos fotografia e, até o Junior nascer, era principalmente eu quem levava a câmera quando íamos viajar. Sem realmente percebermos, os papéis se inverteram. Uma realidade de banalidade confusa.

Em 2022, a blogueira Laura Vallet tentou listar suas aparições no álbum de família. “De 450 (imagens)estou em 10% das fotos, metade (destes) são selfies e só tem uma foto onde estou sem meus filhos”ela notou sobre. “Mães: vamos tirar uma foto sua? »ela então perguntou: sempre ligadocoletando muitos testemunhos semelhantes ao seu. Este ano, no início de agosto, é Louise Chabat, atriz, “terapeuta e treinador” de acordo com sua biografia do Instagram, que exclamou em uma postagem : “Para todos os papais, tirem uma foto nossa com nossos filhos! »

Uma das causas desta distribuição desigual de papéis pode ser encontrada na própria história da fotografia, nos seus desenvolvimentos tecnológicos e nas suas utilizações. “Até a virada da década de 1970, os homens também tiravam fotos de família”especifica Irène Jonas. A socióloga acrescenta que foi a chegada das câmeras automatizadas, como a Instamatic da Kodak, que ajudou a colocar as mulheres atrás das lentes. O mercado-alvo da gama do fabricante americano é claramente o das mães. Um anúncio de Kodak dos anos 1960 deixa poucas dúvidas quanto ao público-alvo: vemos uma mãe aproveitando o cochilo do marido para roubar dele a câmera e registrar a tarde de brincadeiras que compartilha com os filhos.

