Tensões dentro da coligação governamental holandesa após violência entre apoiantes em Amesterdão

Dispersão de uma manifestação pró-Palestina, na Barragem, em Amsterdã, 10 de novembro de 2024. ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP

No meio da manhã de domingo, 10 de novembro, eram apenas dez, com xales no pescoço e uma bandeira com as cores da Palestina nas costas, reunidos diante de alguns policiais na Dam, praça principal de a capital holandesa. Esperavam expressar o seu apoio às vítimas de Gaza, apesar dos violentos incidentes ocorridos na quinta-feira, 7 de Novembro, após uma partida de futebol entre Ajax Amsterdam e Maccabi Tel-Aviv. Cerca de 3.000 apoiadores da seleção israelense estiveram presentes na cidade, onde eclodiram brigas em vários locais, apesar da presença de cerca de 800 policiais.

Frank van der Linde, um dos líderes do movimento pró-Palestina, apresentou um apelo de emergência para obter autorização para marchar às 14h00 de domingo, apesar do anúncio da Câmara Municipal na sexta-feira de uma proibição de todas as reuniões. Um juiz, porém, rejeitou o recurso do activista, confirmando que a medida decretada pelas autoridades municipais permaneceria em vigor durante vários dias. Considerando que “o risco de confrontos ainda existe”o magistrado baseou-se nomeadamente em informações da polícia, segundo as quais as pessoas foram novamente obrigadas, durante a noite de sábado para domingo, a provar que não eram israelitas para escaparem a pequenos grupos de indivíduos violentos.

“Temos que voltar ao que realmente precisamos falar: o genocídio em Gaza. Estamos realmente cansados ​​de parecer anti-semitas. Sim, houve incidentes antissemitas, mas compará-los a um pogrom é completamente infundado”.explicou van der Linde, numa alusão às declarações feitas na sexta-feira pelas mais altas autoridades israelitas, bem como por Geert Wilders, líder do Partido para a Liberdade (PVV, extrema direita), membro da coligação governante em La Haia.

As lutas de quinta-feira deixaram cinco feridos, que tiveram alta rápida do hospital. No sábado, todos os apoiantes do Maccabi regressaram a Israel. Quatro indivíduos, incluindo dois menores, ainda estavam sob custódia antes de serem apresentados a um juiz, enquanto uma equipa especial da polícia examinava todas as imagens disponíveis para identificar outros autores da violência. O advogado Adem Çatbas, por sua vez, lançou um convite para se dar a conhecer a todos aqueles que foram vítimas de “violência, incitação ao ódio, insultos e ameaças” alegadamente cometidos por apoiantes israelitas.

