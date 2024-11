No interior da Austrália, a criminalidade juvenil frustra os esforços para colocar o turismo no caminho certo | Notícias de Turismo

Alice Springs, Austrália – Para Ben Hall, CEO da operadora de ônibus de turismo AAT Kings, os negócios ultimamente têm sido difíceis.

Ele diz que os visitantes não estão reservando passeios para Uluru, um enorme monólito de arenito que é a atração mais famosa do vasto Território do Norte da Austrália, como costumavam fazer.

“Certamente vimos que as viagens de Alice Springs a Uluru foram um pouco mais tranquilas”, disse Hall, que opera uma frota de cerca de 30 ônibus com foco em excursões a Uluru, à Al Jazeera.

“Adicionamos alguns novos itinerários de curta duração para este ano na região… mas certamente tem sido uma negociação difícil.”

As empresas de turismo e de aluguer de automóveis em todo o Red Centre da Austrália, como é frequentemente chamada a vasta região do outback do país, relataram uma queda semelhante nos negócios.

Embora os operadores turísticos atribuam o declínio a uma série de factores, a maioria concorda que parte da causa é a escalada da criminalidade juvenil em Alice Springs, uma cidade remota com cerca de 40.000 habitantes que serve de base para visitantes de atracções do outback, como Uluru.

Nos últimos dois anos, a criminalidade juvenil na cidade atraiu a atenção da mídia nacional e provocou turbulência política nos níveis do governo federal e estadual, embora os crimes cometidos por menores também tenham aumentado em todo o país.

O primeiro-ministro Anthony Albanese, que lidera o Partido Trabalhista de centro-esquerda, fez várias visitas à cidade para destacar os esforços do seu governo para resolver o problema.

Em Março, e novamente em Julho, o governo do Território do Norte implementou toques de recolher proibindo menores de frequentar o centro da cidade à noite, após uma série de ataques violentos.

O aumento da criminalidade atraiu especial atenção para Alice Springs na mídia, uma vez que ocorreu depois que o governo do Território do Norte encerrou uma proibição de álcool de 15 anos em comunidades aborígenes remotas no final de 2022.

Em 2007, o governo federal da Austrália implementou uma série de intervenções no Território do Norte, onde cerca de um terço da população é indígena, em resposta a um relatório do governo do território que encontrou evidências de abuso sexual infantil generalizado em comunidades aborígenes remotas.

As intervenções federais, que alguns grupos de defesa dos direitos humanos criticaram como racistas e discriminatórias, incluíram uma proibição geral do álcool em comunidades aborígenes remotas, que foi alargada por sucessivos governos territoriais.

Depois que a proibição do álcool foi suspensa, uma série de incidentes violentos de grande repercussão em Alice Springs, incluindo adolescentes roubando veículos e atacando carros da polícia, chegaram às manchetes em todo o país.

No ano que terminou em Novembro de 2023, os crimes violentos cometidos por jovens aumentaram para 1.182, um aumento de 50 por cento em comparação com 2019-20, de acordo com o Departamento do Procurador-Geral e Justiça do Território do Norte.

Depois de contabilizar a mudança populacional, a taxa geral de jovens infratores diminuiu de 2.855 para 2.819 infratores por 100.000 pessoas em 2022–23, de acordo com o Australian Bureau of Statistics, embora parte dessa diminuição possa ser explicada pela decisão do governo em agosto de 2023 de aumentar a maioridade penal dos 10 aos 12 anos.

A polícia local alertou os residentes para evitarem visitar o centro da cidade, e o governo do Território do Norte reintroduziu a proibição da venda de álcool em Janeiro de 2023.

Embora o aumento da criminalidade tenha levado os políticos a agir, alguns líderes comunitários e especialistas jurídicos criticaram o governo do território por implementar políticas “draconianas”, como o recolher obrigatório, que poderiam estigmatizar ainda mais as comunidades indígenas.

Grupos de direitos humanos também acusaram a polícia de ter como alvo os povos indígenas no território, que tem uma das taxas de encarceramento mais altas do mundo.

No mês passado, o governo recém-eleito do Território do Norte reduziu a idade de responsabilidade criminal de 12 para 10 anos, suscitando preocupação entre os líderes comunitários de que os adolescentes indígenas serão encarcerados a taxas ainda mais elevadas.

A Agência de Justiça Aborígine do Norte da Austrália, um serviço jurídico sem fins lucrativos, observou que, entre 2018 e 2023, o número de prisioneiros no território aumentou 22 por cento, o que alegou ser o resultado de jovens aborígenes terem sido alvo das autoridades.

Jared Sharp, um responsável jurídico da organização sem fins lucrativos, disse num comunicado de imprensa que, embora o público perceba um aumento na criminalidade juvenil no Território do Norte, “as queixas nos tribunais de justiça juvenil em todo o território caíram durante três anos consecutivos”.

O foco na criminalidade juvenil e a subsequente repressão foram profundamente sentidos pelos operadores turísticos, que normalmente registam um aumento no turismo durante a estação seca, entre Abril e Outubro.

Em abril, os números da indústria do turismo apelaram ao apoio financeiro “urgente” do governo, depois do anúncio do primeiro recolher obrigatório ter provocado uma onda de cancelamentos de clientes.

Em setembro, o Ross River Resort, uma parada popular para viajantes a caminho de Alice Springs, anunciou que fecharia suas portas ao público em geral a partir do mês seguinte.

Martin Ansell, codiretor da operadora de resorts Grollo Group, disse à Australian Broadcasting Corporation que o turismo caiu “50 a 60 por cento” em relação ao ano anterior.

Kirsten Holmgren, que dirige passeios pela cordilheira East MacDonnell, disse que teve uma temporada “muito, muito tranquila”.

“Este ano não tive mais de seis pessoas num autocarro de 16 lugares, por isso tenho de ocupar o espaço entre trabalhar para outras empresas”, disse Holmgren à Al Jazeera.

Embora Holmgren reconheça a questão da criminalidade juvenil em Alice Springs, ela acredita que a mídia tem dado atenção descomunal ao assunto, desencorajando os visitantes.

“Portanto, arrombamentos e roubos de carros definitivamente estão aumentando. Isto não afecta de forma alguma o turismo. Afeta apenas os habitantes locais”, disse Holmgren.

Danial Rochford, CEO do Tourism Central Australia, disse que o crime não é a única razão pela qual o turismo tem sofrido, apontando para as pressões no custo de vida, bem como para a redução dos voos para Alice Springs.

O turismo na região “enfrentou um enorme desafio”, disse Rochford à Al Jazeera.

Embora as empresas de turismo tenham relatado uma queda no número de visitantes que passam ou se baseiam em Alice Springs e seus arredores, as operadoras estão mais otimistas quanto ao número de visitantes do próprio Uluru.

Um porta-voz da Voyages Indigenous Tourism Australia, uma empresa de propriedade indígena que administra o Ayers Rock Resort local, disse que a empresa está “no meio de um dos períodos mais movimentados de todos os tempos, comemorando o retorno dos hóspedes nacionais e internacionais aos níveis pré-COVID durante o pico da temporada de inverno”.

Rochford disse que o número de visitantes de Uluru está se beneficiando da adição de voos diretos de Cairns, Melbourne e Brisbane pela Qantas e Virgin Australia, respectivamente, desde o ano passado.

Hall, da AAT Kings, concordou que a acessibilidade aérea e o aumento das tarifas aéreas para Alice Springs criaram dificuldades para os operadores turísticos locais.

“Acho que a grande (solução para o declínio) é tentar fazer com que mais companhias aéreas voem para a região. A segurança é provavelmente outra”, disse Hall.

Antes de cair drasticamente no ano passado, o turismo doméstico no Território do Norte registou um pequeno boom, à medida que os australianos migraram para a região para desfrutar da sua liberdade recém-adquirida após o levantamento dos bloqueios da COVID.

Desde então, os operadores turísticos locais têm-se encontrado cada vez mais em concorrência com o mercado internacional, à medida que os australianos migram para o exterior em números recordes.

Em 2023, o conjunto do território registou 1,6 milhões de visitantes, um decréscimo de 1,3 por cento face ao ano anterior.

Apesar do regresso dos visitantes internacionais a Alice Springs desde o fim da pandemia, os seus números ainda não recuperaram para o nível de 2019.

Apesar dos desafios, manter um cenário turístico vibrante no Território do Norte é essencial não só para a economia local, mas também para a promoção da cultura aborígene, disse Jungala Kriss, um operador de turismo indígena em Alice Springs.

“Acho que, historicamente, a maioria das pessoas pensa nos aborígenes nos livros didáticos. Eles não aprendem muito na escola. Eles crescem sem conhecer os aborígenes”, disse Kriss, que faz passeios pela cordilheira West MacDonnell que incluem experiências de arte aborígine, à Al Jazeera.

“Então, quando eles realmente chegam a um lugar onde há uma grande população de aborígenes, eles começam a ver que (os aborígenes) são iguais a eles”, disse Kriss.