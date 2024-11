Progressistas dos EUA pedem aos democratas que apoiem políticas populistas enquanto o partido sofre perdas | Eleições dos EUA 2024

Lauren Gambino



Como em estado de choque Democratas Se tentarmos compreender porque é que a classe trabalhadora norte-americana – outrora a pedra angular da sua base política – escolheu um bilionário em vez deles, os progressistas argumentam que o caminho a seguir é defender políticas económicas “populares e populistas”.

Democrático recriminações intensificaram-se nos quase sete dias desde as devastadoras perdas eleitorais, que ainda podem proporcionar uma nova era de governação republicana unificada em Washington, depois de Donald Trump invadiu um segundo mandato enquanto sua festa facilmente virou o Senado e é à beira de ganhar a maioria na Câmara. As divisões aprofundaram-se, com os progressistas a culparem a adesão do partido à América corporativa e os Democratas de estados indecisos a acusarem a esquerda de manchar o seu apelo com eleitores ex-urbanos e rurais.

“É evidente que poucos eleitores sabiam o que os democratas iriam fazer para melhorar as suas vidas, especialmente os americanos pobres e da classe trabalhadora em todo o país”, disse a deputada Pramila Jayapal, presidente do Congressional Progressive Caucus, aos jornalistas no Capitólio na segunda-feira.

Jayapal rejeitou as críticas de que as políticas progressistas custam votos ao partido. Em vez disso, ela culpou os líderes do partido por terem ficado “reféns de grandes interesses financeiros”. Eleitores que ganham menos de US$ 100.000 favorecido Republicanos, uma vez que as sondagens à saída mostraram que a economia afastava os eleitores negros, latinos e jovens dos Democratas.

“Temos que travar algumas grandes lutas onde as pessoas não possam negar ou questionar se estamos ou não defendendo-as ou se estamos enfrentando os grandes interesses corporativos”, disse a congressista de Washington, acrescentando: “É uma mensagem difícil de enviar quando você está tentando cortejar dinheiro daquela comunidade.”

Durante a coletiva de imprensa, Jayapal apresentou vários novos membros progressistas da turma de calouros – entre eles a primeira pessoa abertamente transgênero a servir no Congresso, Sarah McBride de Delaware, e um protegido de Kamala Harris, Lateefah Simon da Califórnia. As suas eleições, disse a congressista, foram “uma prova de que o poder progressista, apesar de tudo o que enfrentamos, continua a crescer”.

Jayapal argumentou que os resultados de terça-feira não eram um repúdio às políticas progressistas e desafiou os republicanos a tentar reverter elementos populares da agenda económica do presidente, como prometeram. Enquanto isso, observou Jayapal, os eleitores em estados vermelhos países como o Alasca e o Missouri agiram para aumentar o salário mínimo e conceder licenças médicas remuneradas, duas políticas que os progressistas há muito defendem.

Mas em todo o país, os americanos enviaram sinais contraditórios. Nos estados azuis, como a Califórnia, e nos estados indecisos, como o Arizona, os eleitores aprovaram medidas conservadoras para reforçar a resposta da aplicação da lei ao crime e à imigração ilegal, respetivamente.

Com Trump comprometendo-se a realizar Após uma campanha de deportação em massa como parte de uma ampla agenda de direita, Jayapal disse que os progressistas estavam novamente preparados para liderar uma “resistência histórica” à sua presidência. O representante do Texas, Greg Casar, o líder progressista da bancada, acrescentou que era imperativo que os democratas defendessem “as pessoas comuns, os trabalhadores e os direitos civis”.

Muitos Democratas culparam a ênfase na política de identidade pela criação da percepção de que o partido está afastado das preocupações económicas dos eleitores da classe trabalhadora. Trump gastou dezenas de milhões de dólares em anúncios anti-trans com o objetivo de retratar Harris como uma elite liberal fora de sintonia. Os anúncios foram principalmente sem resposta.

pular a promoção do boletim informativo Grandes pensadores sobre o que podemos fazer para proteger as liberdades civis e fundamentais numa presidência Trump Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

“Sejamos claros, o partido que estava focado nas guerras culturais, o partido que estava focado nas pessoas trans, era o Partido Republicano. Era Donald Trump”, disse McBride, a congressista eleita de Delaware que centrou sua campanha nas dificuldades econômicas que os eleitores de seu estado estavam sentindo. “Não fugi da minha identidade, mas ela não era segredo.”

McBride disse que os resultados exigiam “humildade” e “exame de consciência” em todo o partido, mas argumentou que os democratas devem servir como um “controle” em uma segunda administração Trump.

“Donald Trump estava tentando dividir e desviar a atenção do fato de que ele não tem absolutamente nenhuma solução política para as questões que realmente mantêm os eleitores acordados à noite, as questões sobre as quais ouvi falar durante a campanha”, disse ela.

“E acho que temos que ser absolutamente claros, à medida que avançamos, que vamos denunciar a hipocrisia de Donald Trump, de alegar falsamente que ele é um lutador pelos trabalhadores quando a sua agenda é pró-custos mais elevados e pró- inflação. É isso que conseguiremos com a agenda dele neste governo.”