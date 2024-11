No Juruá, Corrida do Servidor Público agita domingo e celebra dedicação ao serviço

Juliana Queiroz



A médica Fernanda Lage, cirurgiã pediátrica da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foi palestrante no Congresso Anual 2024 do American College of Surgeons (ACS), o Colégio Americano dos Cirurgiões, a maior congregação de cirurgiões do mundo, o evento foi realizado no final de outubro na cidade de São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos.

O ACS é uma Sociedade científica que reúne cirurgiões de todo mundo e promove excelência no cuidado e desenvolvimento de lideranças para impulsionar a qualidade da assistência cirúrgica da população mundial.

Com vasta experiência e ótimo resultado no tratamento das doenças cirúrgicas das crianças, principalmente das malformações congênitas, (aqueles problemas que já nasceram com os bebês), Dra. Fernanda Lage já é conhecida por varias famílias acreanas.

Dra. Fernanda é Acreana de coração e de direito, já que recebeu a cidadania tanto acreana com rio-branquense, além do titulo “Mulher de Destaque 2021” da Assembleia Municipal.

Em 2018 foi premiada pelo Colégio Americano em reconhecimento à qualidade e dedicação com que desempenha seu trabalho como única cirurgiã pediátrica do Estado do Acre desde 2005.

Desde 2019 ela é membro titular do Colégio Americano, atualmente fazendo parte do Comitê de Relações Internacionais e representando a diretoria do Capitulo Brasileiro dentro do ACS, com participação ativa na programação científica do congresso.

Esse ano, Fernanda foi responsável por organizar na grade científica do Congresso um painel sobre Cirurgia Global, levando sua experiência, apresentando seus resultados e discutindo aspectos práticos e experiências bem-sucedidas de projetos de cirurgia global com profissionais de várias partes do mundo.

No evento, ela reuniu palestrantes médicos de Harvard com profissionais que implementaram programas de sucesso em países do continente africano e do Oriente Médio. “Minha ideia foi contribuir na construção de um conhecimento coletivo, que facilite a implementação de programas para a melhoria das condições de saúde das populações mais necessitadas do mundo, voltado para o tratamento das doenças cirúrgicas”, explica.

Apesar das diferenças culturais entre os diversos países e regiões do mundo, os problemas de falta de acesso a atenção à saúde de qualidade são relativamente semelhantes, e iniciativas que foram efetivas em um lugar podem ajudar na solução de problemas em outro lugar.

A experiência do Acre desde o inicio do milênio, com implementação do ensino médico de qualidade e desenvolvimento de várias especialidades médicas, é um exemplo a ser seguido. Lage participou desde o inicio, e até hoje tem atuação importante tanto na Faculdade de Medicina como na Residência Médica do Estado, tendo contribuído com a formação de inúmeros médicos em atuação hoje no Estado, de diferentes especialidades.

Durante o congresso Americano, houve um reconhecimento internacional do modelo de formação médica desenvolvido no Acre como estruturante para a construção de um sistema de saúde robusto, capaz de absorver as demandas da sua população.

A médica foi, ao final do evento, convidada para compor a partir de agora a Diretoria Executiva do ACS, em reconhecimento ao seu papel de liderança e comprometimento com a missão da instituição.

“Definitivamente o Acre está fazendo história e marcando presença no cenário da Cirurgia Global Internacional, movimento que tem potencial para atrair importantes parcerias estratégicas para o desenvolvimento de nossa saúde”, afirma.

Atualmente a Dra Fernanda Lage atua na Maternidade Bárbara Heliodora – Hospital da Criança (SASMC), atendendo recém nascidos e crianças internadas, e na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), onde realiza atendimento ambulatorial e cirurgias eletivas.

“Assim consigo acompanhar meus pacientes desde o nascimento, prestando cuidados e cirurgia no período neonatal, até eles se tornarem adultos através do acompanhamento ambulatorial. Estou muito emocionada e realizada com o reconhecimento internacional do meu trabalho, que é fruto de muito esforço e dedicação aos meus pacientes e alunos. Já tenho o carinho de muitas famílias acreanas que cuido há muito tempo. Poder levar o exemplo de como uma pessoa dedicada pode fazer a diferença em sua comunidade é uma oportunidade muito boa, pois posso inspirar outros médicos, principalmente os mais jovens, a seguirem o mesmo caminho, servindo assim como multiplicadora”, pontua Dra Fernanda Lage.

Visualizações: 3