No MuCEM, em Marselha, a homenagem poética de Macha Makeïeff a acrobatas de todos os tipos

« Pinito del oro, no Madison Square Garden, Nova Iorque » (1954), de François Tuefferd. MUCEM/FRANÇOIS TUEFFERD

Brilho e melancolia, luz e sombra, brilho e miséria, comédia e tragédia, pequenas coisas e grande arte. Parece que Macha Makeïeff conseguiu quadrar o círculo – ou o da pista –, um equilíbrio perfeito na corda bamba entre a abertura ao público em geral e uma jornada sensível e acadêmica. Com “No caminho certo!” Palhaços, palhaços e acrobatas”, no MuCEM de Marselha, o realizador oferece, na companhia de Vincent Giovannoni, chefe do departamento de artes performativas do museu, uma exposição certamente bem-vinda nesta época festiva e bastante agradável e cintilante. . Mas a viagem também nos leva mais longe, através de uma bela reflexão sobre a figura do acrobata como alegoria do artista em geral.

A peça central da exposição diz isso imediatamente. É um dos muitos Arlequim pintados por Picasso a partir de 1901, figura que continuou a declinar, como tantos alter egos, representações do artista como um marginal multifacetado, solitário, antiburguês, colocando-se à beira da sociedade para melhor refleti-lo em imagem espelhada. eu’Arlequim O escolhido para a exposição, que normalmente fica no Centro Pompidou, é um dos quatro pintados por Picasso em 1923. Figura de melancolia e ausência, ele não olha para o espectador. Seu figurino ficou inacabado por Picasso, que pintou apenas alguns pedaços de tecido colorido no ombro direito do personagem. Ele ainda não assumiu seu papel, ou está deixando-o, ainda não é ninguém, ou não é mais, seus olhos estão bem abertos para um vazio.

