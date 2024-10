No Palácio Rio Branco, governadora em exercício Mailza Assis recebe secretários de Educação de todo o Brasil

Fernando Santtos



A governadora em exercício do Acre e titular da secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, recebeu nesta sexta-feira, 25, no Palácio Rio Branco, secretários estaduais de Educação de todo o Brasil e seus representantes, que estiveram no Acre participando da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Sediada pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), a reunião aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro de 2024, na capital acreana, para discutir políticas educacionais no Brasil.

Nos dois dias de evento, foram debatidas as avaliações nacionais com foco na alfabetização, políticas de equidade e diversidade educacional, reforma e implementação do novo ensino médio, expansão das escolas de tempo integral e a Política Nacional de Equidade.

Além disso, foram discutidas as avaliações nacionais, conduzidas por representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC).

Mailza falou da importância dessa troca para o fortalecimento da educação em todo o país. “Zerar o analfabetismo adulto e alfabetizar nossas crianças na idade certa é nossa maior missão. Essa troca de experiência, de ideias, valoriza muito a nossa educação. Dentro do plano que temos da educação do nosso estado, é importante essa troca, sabendo, conhecendo como trata cada estado com as suas divergências na área da educação. Parabenizo o secretário Aberson, nosso governador Gladson, que proporcionou esse momento, e o Consed. Saio esperançosa com os compromissos firmados em melhorar a educação no país”, enfatizou.

Helvia Paranaguá, secretária de Educação do Distrito Federal e presidente do Conselho Fiscal do Consed, que na ocasião, representou o presidente nacional do Consed, Vítor de Ângelo, parabenizou pelos bons exemplos vistos no estado. “O Acre tem crescido, tem melhorado, investido muito em educação. Sabemos das particularidades, das dificuldades por ser um estado amazônico, com muitos povos indígenas de línguas, inclusive diferentes. Então tudo isso são desafios para que a educação chegue a todos. Mas o que vimos são avanços e investimentos consistentes do governo do Estado para que melhore cada vez mais as aprendizagens dos estudantes. Levamos bons exemplos”, disse.

O secretário de Educação e Cultura do Acre, Aberson Carvalho, avaliou o encontro como uma troca de aprendizados. “Fizemos encaminhamentos estratégicos junto ao MEC, tratamos sobre o novo ensino médio, educação de jovens adultos, como também discutimos educação especial. Cada um leva aprendizados, exemplos que podem ser compartilhados e aplicados em seus próprios estados”, finalizou.

Sobre o Consed

O Conselho Nacional de Secretários de Educação é uma associação fundada em 1986, que reúne as secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Entre suas finalidades está a integração das redes estaduais de educação e a participação dos estados na construção das políticas nacionais, além da colaboração entre as unidades federativas.

Por meio da agenda da aprendizagem, que a cada dois anos elenca os temas prioritários de sua atuação, o conselho também se organiza em frentes de trabalho, e nesses espaços, integrados por gestores e técnicos das redes, são discutidas soluções e compartilhadas boas práticas.

A pluralidade de ideias é uma das marcas do Consed e o objetivo comum de seus integrantes é a educação pública de qualidade.

