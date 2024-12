No tênis de mesa, Europa desafia domínio da China – DW – 12/07/2024

EBC



Para celebrar o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, a TV Brasil transmite os principais shows do Trem do Samba, tradicional evento da agenda cultural carioca, ao vivo, neste sábado (7), direto de Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. A emissora pública traz flashes a partir das 18h. Logo depois, às 19h, começa a transmissão no YouTube do canal e, às 21h, na telinha.

Apresentada por Bia Aparecida, a programação temática mostra os shows de Dorina e Mulheres na Roda de Samba, Velha Guarda da Portela e Pretinho da Serrinha, atrações do Palco Manacéia, na Praça Paulo da Portela, conhecida como Portelinha.

O especial entra no ar ao vivo na telinha da emissora e no app TV Brasil Play às 21h. Já no YouTube do canal, o público pode acompanhar a alegria dos festejos da cultura popular a partir das 19h. Mais cedo, às 18h, a equipe de reportagem da TV Brasil inicia o esquenta com flashes da saída dos trens da Central do Brasil até Oswaldo Cruz, onde astros se revezam em diversos palcos.

Trem do Samba

Idealizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, o Trem do Samba completa 29 anos este ano. Com a iniciativa, o anfitrião busca resgatar a história, além de valorizar personalidades que marcaram época como Candeia, Tia Doca, Monarco e Manacéia. A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros bambas faziam no início do século 20 para fugir da repressão da polícia ao gênero musical.

Como manda a tradição, os sambistas se reúnem na Central do Brasil, no Palco Seu Monarco, e partem rumo à zona norte da capital no trem das 18h04, acompanhados da Velha Guarda de diversas escolas de samba da Cidade Maravilhosa.

Com intervalos de 20 minutos, mais dois trens seguem para a viagem, com as principais rodas de samba do Rio tocando em seus vagões.

Após a chegada em Oswaldo Cruz, os artistas se apresentam em três palcos em diferentes locais do bairro: palcos Candeia, Tia Doca e Manacéia. Este ano, a celebração da cultura e da manifestação popular tem a participação das tradicionais Velha Guarda de agremiações como Mangueira, Império Serrano, Vila Isabel e Salgueiro. O evento ainda recebe nomes que movimentam a cena carioca como Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, Terreiro de Crioulo, Mauro Diniz e Toninho Gerais, entre outros destaques.

Ao vivo e on demand

Flashes do Trem do Samba – sábado, dia 7/12, a partir das 18h, na TV Brasil

Trem do Samba – sábado, dia 7/12, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube da TV Brasil

Trem do Samba – sábado, dia 7/12, ao vivo, a partir das 21h, na TV Brasil