Nota pública sobre a evasão de um detento na Unidade Prisional 4

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), comunica a evasão do detento Fábio Roberto Marques Brandão, na segunda-feira, 25, do Pólo Moveleiro, enquanto trabalhava no local.

O referido detento cumpria pena na Unidade Prisional 4 (UP4) e, durante o dia, tinha devida autorização para o trabalho externo.

A evasão foi percebida durante ronda feita pelos policiais penais que atuam no Polo. Imediatamente foi feita uma busca ao detento que não foi localizado nem no seu posto de trabalho, nem no perímetro do espaço.

A Polícia Penal, junto às demais forças, fazem buscas ao evadido.

