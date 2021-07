Nove equipes iniciam nesta quarta a luta pelo título do Campeonato Acreano 2021

Com seis equipes da capital, Rio Branco, Vasco, Galvez, Atlético Acreano, Andirá e São Francisco, com mais três do interior, Plácido de Castro, Náuas e Humaitá, começa na tarde desta quarta-feira, 7, o Campeonato Acreano 2021.

Com o Galvez sendo o atual campeão, a competição será dividida entre dois turnos. No primeiro todos jogam entre sim, já no segundo turno, apenas os quatro melhores avançam e disputam o turno.

A tabela do campeonato prevê jogos as quartas e sábados, no Florestão e na Arena Acreana. Apesar do interior está representado por equipes de Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e Porto Acre não estão previstos jogos fora da capital acreana.

Além dos três sempre favoritos ao título, Galvez, Rio Branco e Atlético Acreano, o campeonato deste ano promete ser o mais equilibrado dos últimos anos, já que o Humaitá desponta como uma equipe forte este ano após montar um elenco de jogadores conhecidos e o São Francisco tem a novidade de ter feito uma parceria com uma empresa de gestão esportiva.

A primeira rodada do campeonato acontece a partir das 17 horas no estádio Florestão. O primeiro jogo será entre o atual campeão, Galvez, contra o Náuas. Na sequência, estreiam na competição, Atlético Acreano e Andirá.