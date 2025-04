Novo governo alemão para abolir o caminho da cidadania de três anos-DW-04/10/2025

Os democratas cristãos conservadores (CDU/CSU) e os social-democratas centrais-esquerdistas (Spd) anunciaram um Acordo de Coalizãoaproximando a Alemanha muito mais perto de formar um novo governo.

Parece atrito internacional e o recente políticas tarifárias Imposto pelo presidente dos EUA Donald Trump Empurrou os negociadores a chegar a um acordo mais cedo, ou mais tarde.

Apresentando o novo acordo na quarta -feira, Friedrich Merz da CDU, provavelmente se tornará o próximo chanceler do paísdisse que a Alemanha estava atualmente enfrentando uma “situação de crescente tensões geopolíticas”.

A resposta da coalizão em espera a esses tempos incertos, disse ele, foi que “queremos e ajudaremos a moldar a mudança no mundo, para a Alemanha”.

Conservadores da Alemanha, SPD Reach Coalition Accord

Lars Klingbeil, co-líder do SPD, acrescentou que “este é um ponto de virada. Estamos vivendo em tempos verdadeiramente históricos”.

Quando o novo governo assumir o cargo, esperava -se no início de maio, estará enfrentando vários desafios importantes no cenário mundial.

Que políticas comerciais o futuro governo buscará?

Tarifas íngremes de importação de Trump e o contramedidas Alguns países afetados adotaram em retaliação, enviaram mercados globais de ações em um Espiral descendente e provocou temores de uma guerra comercial global. Como nação orientada a exportação, essas tarifas atingiram a Alemanha particularmente difícil-e mais ainda, pois sua economia esteve em Recessão por mais de dois anos.

O União Europeia gerencia o comércio transatlântico, para que a Alemanha não possa agir de forma independente nesse assunto. É por isso que, à luz de seu vulnerabilidade econômicao governo alemão que está esperando desacaltar.

O acordo de coalizão afirma que a Alemanha buscará “um acordo de livre comércio de médio prazo com os Estados Unidos”, enquanto no curto prazo “, as partes da coalizão visam evitar um conflito comercial com os EUA e se concentrar na redução de tarifas de importação”, em ambos os lados do Atlântico.

Dada a recente série de Trump de Sobre faces econômicosessa abordagem pode ser um pouco otimista demais.

O que vem a seguir para as relações transatlânticas da Alemanha?

Merz tem sido um firme defensor das relações trans-atlânticas. Ele presidiu o Atlantik-Brücke, uma organização não participante dedicada a promover as relações americanas-alemãs, por 10 anos.

E embora ele nunca tenha morado nos Estados Unidos, ele diz que os anos que passou Trabalhando para a empresa de investimentos globais com sede nos EUA Blackrock o tornou muito familiarizado com a mentalidade dos EUA.

No entanto, desde que Trump retomou a Casa Branca por um segundo mandato, parece que a fé de Merz em laços próximos transatlânticos foi abalada.

Quando o presidente dos EUA – falsamente – culparam a Ucrânia por Guerra de agressão da RússiaMerz afirmou que ficou “chocado com Donald Trump”. E ele teria estado igualmente horrorizado quando Trump e seu vice -presidente, JD Vance publicamente envergonhado Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy na Casa Branca no final de fevereiro.

Trump: 'Você vai fazer um acordo, ou estamos fora'

A Alemanha, enquanto isso, saiu do favor de Trump anos atrás, quando o ex -chanceler Angela Merkel ainda estava no comando. Isso não era menos importante para ela Política de refugiados abertosque aparentemente era um espinho nos olhos do nacionalista dos EUA.

Mas, embora Merz tenha se distanciado consistentemente de Merkel politicamente, uma reunião pessoal entre ele e Trump provavelmente não seria fácil. Até o momento, nada foi planejado.

A Alemanha entregará mísseis Taurus à Ucrânia?

Os esforços de Trump para garantir um “acordo” de paz para a Ucrânia relegaram as nações européias para o Papel dos espectadores. Até agora, ele só falou diretamente com o presidente russo Vladimir Putin sobre uma possível estrutura de paz. Zelenskyy da Ucrânia permaneceu afastado das discussões.

Se surgir um acordo, é provável que represente um acordo imposto para a Ucrânia, e a Alemanha e outras nações da UE presumivelmente ficarão com a tarefa de aplicando -o.

O chanceler alemão extrovertido Olaf Scholz hesitou em entregar armas pesadas à Ucrânia, temendo que isso levaria a Alemanha a conflitos diretos com a Rússia Imagem: Björn Trotsky/Imago

A coalizão de entrada parece querer continuar apoiando a Ucrânia. “Estamos com o corajoso povo ucraniano. Eles podem confiar em nós”, disse Klingbeil na quarta -feira. Na realidade, os parceiros da coalizão ainda não tomaram uma decisão final sobre o assunto.

Até então, ainda não está claro como a ajuda militar prosseguirá. Enquanto ele ainda estava liderando a oposição no governo anterior sob o chanceler cessante Olaf Scholz, Merz defendeu o envio Mísseis de cruzeiro de longo alcance de Taurus para a Ucrânia. Scholz se opôs consistentemente à mudança, temendo que pudesse levar a Alemanha a conflitos diretos com a Rússia.

A Europa pode se defender sem que nós apoiemos?

Na noite das eleições em fevereiro, Merz admitiu que não tinha certeza se Trump honraria os compromissos de defesa coletiva dos EUA em OTANO artigo 5, se necessário. É por isso que, ele disse, queria fortalecer a cooperação na defesa européia, “para que, passo a passo, possamos realmente alcançar a independência dos EUA”.

Merz já garantiu a aprovação parlamentar por sua famosa promessa financeira de “o que for necessário” para fortalecer as forças armadas alemãs.

Parte do aprofundamento da cooperação de defesa européia significaria explorar maneiras pelas quais a Alemanha e a Europa podem se beneficiar do dissuasão nuclear Oferecido pelas duas potências nucleares do continente, a França e o Reino Unido. Isso não será uma tarefa fácil, uma vez que nenhuma energia nuclear provavelmente compartilhará prontamente suas capacidades.

Muitas outras nações da UE também mantêm reservas contra uma cooperação militar mais profunda. E primeiro ministro húngaro Viktor Orban Não apenas mantém laços estreitos com o Putin da Rússia, mas também se opõe à ajuda militar à Ucrânia.

A política da UE da Alemanha está perdendo o impulso?

No passado, Merz acusou repetidamente a administração de Scholz de negligenciar os laços europeus, especialmente em relação às relações da Alemanha com seus vizinhos França e Polônia. Agora que ele está pronto para assumir o comando, Merz pretende mudar isso – mas há muito o que fazer.

Apenas dias depois de vencer a eleição, Merz visitou o presidente francês Emmanuel Macron, no Palácio Elysee, em Paris. Mas Macron está politicamente enfraquecido em casa.

Merz, chanceler alemão, visitou Macron apenas alguns dias depois que seu partido venceu a eleição do Snap Imagem: Sarah Steck/Presidência da República/DPA/Aliança de Imagens

E embora a Polônia possa ter um governo pró-europeu sob o ex-presidente do Conselho da UE, Donald Tusk, Berlim não tem um relacionamento próximo com Varsóvia.

Em todo o entusiasmo da UE por uma integração mais profunda diminuiu, com Movimentos populistas de direita aumentando constantemente em muitos estados membros.

Como a Alemanha reduzirá os riscos de segurança com a China?

Em meio a atrito contínuo relacionado ao comércio com Trump, alguns políticos em Berlim e Bruxelas estão de olho China como parceiro comercial alternativo. Mas o comércio com a China é não é mais tão lucrativo quanto antes. As exportações de carros alemães, uma vez um grande sucesso na China, tiveram o declínio das vendas.

Agora, a UE começou a impor restrições aos veículos elétricos chineses. Como um país orientado para a exportação, a Alemanha provavelmente tentará impedir que essas barreiras comerciais se tornem muito altas.

Como grande nação de exportação, a Alemanha é particularmente vulnerável a interrupções no comércio global Imagem: Gregor Fischer/Getty Images

O futuro governo também terá como objetivo reduzir os riscos de segurança associados à China. No acordo de coalizão, os parceiros concordaram em “impedir efetivamente investimentos estrangeiros em infraestrutura crítica e setores estrategicamente relevantes que conflitam com nossos interesses nacionais”. Esta passagem provavelmente é direcionada diretamente para a China.

Benjamin Netanyahu pode visitar a Alemanha?

Quando se trata de relações com Israel, a Alemanha se vê em um vínculo particularmente difícil. Por um lado, devido à da Alemanha nazista passado e sua orquestração do Holocaustoem que mais de 6 milhões de judeus e quase 5 milhões de outras pessoas de grupos minoritários foram mortos, os governos alemães viram um dever histórico em proteger o estado de Israel.

Por outro lado, Israel’s Ação militar em andamento em Gaza E a Cisjordânia ocupada atraiu algumas críticas guardadas dos políticos alemães por serem desproporcionais.

Israel afirma sua campanha militar em Gaza e o Cisjordânia é erradicar o nacionalista palestino e o movimento islâmico Hamas. Desde 7 de outubro de 2023, as forças israelenses mataram pelo menos 50.000 palestinos em Gaza, esmagadoramente mulheres e crianças e deslocaram mais de 80% da população. A Cisjordânia ocupada também viu recentemente um aumento na violência, com mais de 700 palestinos mortos no mesmo período.

A Alemanha e vários outros países designam o Hamas como uma organização terrorista.

No final de 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão Para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu sob acusações de supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Isso coloca a Alemanha em um lugar difícil. Como signatário para o estatuto de Roma, que sustenta o TPI, a Alemanha seria legalmente obrigada a prender e extraditar Netanyahu, se ele ingressou na Alemanha.

Israel atraiu críticas internacionais para as muitas mortes e destruição em larga escala que causou em Gaza Imagem: Omar al-Qattaa/AFP/Getty Images

Mas Merz já prometeu que, sob sua chanceloria, a Alemanha faria “Encontre maneiras e meios“Para Netanyahu visitar e deixar o país desmontado.

A Alemanha está abandonando seus objetivos climáticos?

No final da administração de saída, a festa verde conseguiu garantir financiamento significativo para proteção climática e até vi a Constituição alterado Para incluir o objetivo da neutralidade climática até 2045. Mas em escala global, a situação parece muito diferente.

Logo após assumir o cargo, Trump retirou os EUA De todos os acordos climáticos internacionais. Enquanto isso, as principais instituições financeiras dos EUA como BlackRock e JPMorgan também têm distanciou-se de investimentos favoráveis ​​ao clima.

Isso tornará muito mais difícil para a Alemanha impulsionar as medidas de proteção climática em nível internacional. De qualquer forma, grupos ambientais suspeitam que o novo governo não esteja tão comprometido com a questão. Eles vêem a redação do acordo de coalizão – “a proteção climática deve ser equilibrada com a competitividade econômica e a equidade social” – como um enfraquecimento substancial dos objetivos climáticos anteriores da Alemanha.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.