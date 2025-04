Novo método recicla plástico em 4 horas usando a umidade do ar; incrível

Olha que notícia boa para a sustentabilidade e a vida no Planeta Terra. Cientistas descobriram um novo método que recicla plástico em quatro horas e usando a umidade do ar.

Esse processo utiliza um catalisador barato composto de molibdênio e carvão ativado, que quebra as cadeias moleculares do PET. A umidade presente no ar converte esses fragmentos em ácido tereftálico (TPA), um monômero essencial para a fabricação de novos produtos de PET ou materiais de maior valor, recuperando até 94% do material em apenas quatro horas.

A novidade promissora foi desenvolvida por por cientistas da Universidade Northwestern, nos EUA.

Como funciona o novo processo

Ao contrário dos métodos tradicionais de reciclagem, que exigem altas temperaturas, solventes tóxicos e geram subprodutos poluentes, essa técnica é mais limpa e sustentável, de acordo com Peak.

O método não utiliza solventes ou produtos químicos agressivos, o que a torna uma alternativa mais segura e eficiente.

É também mais do que os métodos convencionais de reciclagem e, ao utilizar a umidade do ar, reduz a dependência de solventes químicos nocivos. Há, ainda, a possibilidade de processar plásticos mistos sem separação prévia pode reduzir os custos operacionais de reciclagem, segundo o The Brighter Side.

Plásticos pelo mundo

Impossível imaginar o mundo sem os plásticos, eles simplesmente estão por toda parte. Nas últimas sete décadas, a produção do material saltou de 2 milhões de toneladas por ano para impressionantes 368 milhões de toneladas. A expectativa é quadruplique até 2050.

O tereftalato de polietileno (PET) é um dos plásticos mais utilizados, sobretudo nas garrafas de bebidas, embalagens de alimentos e têxteis. Com uma produção global de quase 70 milhões de toneladas por ano, o PET domina a indústria de bebidas, detendo 67% do mercado.

O uso excessivo e as baixas taxas de reciclagem fazem com que o PET represente 12% dos resíduos sólidos.

Imagine usar a umidade do ar e, em poucas horas reciclar plástico. É a proposta de pesquisadores que lutam por alternativas para sustentabilidade do mundo.







