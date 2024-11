Novos ataques de Israel atingem o sul de Beirute – DW – 11/01/2024

Quando Joe Biden ganhou o Eleições presidenciais dos EUA em 2020 contra o titular Donald Trumphouve um grande suspiro de alívio em Berlim. Ao contrário de Trump, Biden era visto como um bom transatlantista à moda antiga, enquanto Trump era visto como uma importante fonte de instabilidade e perturbação.

Agora Trump está concorrendo à presidência novamente, desta vez contra o vice-presidente Kamala Harris. Não há dúvida de que o governo alemão favorece Harris, que espera garantir a continuação de relações transatlânticas estreitas e do multilateralismo.

No início de outubro, dois terços dos eleitores alemães inquiridos pelo instituto de investigação de opinião Ipsos afirmaram que gostariam de ver Kamala Harris tornar-se presidente, enquanto apenas 12% eram a favor de Donald Trump. Os resultados da emissora pública ARD Pesquisa de tendências na Alemanha no início de Outubro foram ainda mais contundentes: 78% eram a favor de Kamala Harris e 8% a favor de Trump.

Em que áreas poderá o resultado das eleições ser particularmente relevante para a Alemanha?

Apoio à Ucrânia

Uma das questões mais prementes para o governo alemão é o que irá acontecer ao apoio à Ucrânia na sua luta contra a invasão russa. Os EUA são de longe o mais importante fornecedor de armas e financiador da Ucrânia, seguido pela Alemanha.

Kamala Harris não deixou dúvidas sobre o seu apoio contínuo à Ucrânia. Como ela disse, face à agressão russa, os EUA apoiariam firmemente a Ucrânia e a nossa OTAN aliados durante o tempo que for necessário – uma expressão que o chanceler alemão Olaf Scholz também usou repetidamente.

Donald Trump, por outro lado, quer pôr um fim rápido à guerra, o que presumivelmente significaria que a Ucrânia seria forçada a desistir de grandes partes dos territórios ocupados pela Rússia.

Mas como seria realmente a política dos EUA para a Ucrânia sob Trump, “não sabemos”, disse o especialista em segurança Nico Lange à DW. “Não podemos dizer que se Donald Trump vencer, ele venderá a Ucrânia. O problema de Donald Trump é que ele não é realmente previsível”, disse Lange.

Lange também critica a administração Biden, que, segundo ele, tem sido muito lenta e hesitante quando se trata de ajudar a Ucrânia: “Espero que Harris dê um passo positivo para se afastar disto e que ela não entre no tipo de armadilha mental que vimos recentemente na administração Biden em relação às armas de precisão de longo alcance e ao convite à Ucrânia para aderir à OTAN Porque estas coisas serão necessárias para realmente resolver o problema, e seria uma pena se Harris não o fizesse. conseguir mudar de rumo.”

A NATO e a segurança internacional

O Vice-Presidente manifestou-se como um forte apoiante da cooperação multilateral e da NATO. “Nestes tempos conturbados, está claro que a América não pode recuar”, disse ela. Ela não quer comprometer as alianças globais dos EUA.

Trump, por outro lado, questionou repetidamente o próprio objectivo da própria NATO. Mais notavelmente, apelou aos aliados da NATO para que gastassem mais dinheiro na sua própria defesa – pondo mesmo em causa a cláusula de defesa colectiva da NATO. Por vezes, durante a sua presidência em 2017-2021, Trump ameaçou retirar os soldados norte-americanos da Alemanha.

Mas neste ponto, Lange também alertou contra a adopção de uma abordagem preto e branco. “Se olharmos não apenas para a Ucrânia, mas para a segurança europeia como um todo, então há, naturalmente, razões para acreditar que as coisas seriam um pouco mais fáceis e mais previsíveis para os europeus se Harris ganhasse a presidência. a necessidade de os europeus fazerem mais pela sua própria segurança é uma realidade em ambos os casos, e não há como evitar isso.”

A economia e o comércio

Os EUA são um dos parceiros comerciais mais importantes da Alemanha. Cada decisão de política económica tomada em Washington tem um impacto directo na economia alemã.

Trump anunciou que, se vencer as eleições, imporá uma tarifa de 60% sobre as importações dos EUA provenientes da China e uma tarifa de 20% sobre as importações do resto do mundo. Isto tornaria os produtos alemães significativamente mais caros nos EUA. As indústrias automóvel e farmacêutica seriam particularmente atingidas.

Como resultado, muitas empresas industriais alemãs estão preocupadas com uma vitória de Trump. Num inquérito realizado pelo Instituto Ifo de Investigação Económica em meados de Outubro, 44% das empresas alemãs inquiridas temiam que uma presidência Trump tivesse efeitos adversos. Apenas 5% antecipam consequências positivas, enquanto 51% não esperam qualquer diferença. Um estudo anterior do Ifo previu que as tarifas anunciadas por Trump, por si só, reduziriam as exportações alemãs para os EUA em quase 15%.

Andreas Baur, do Instituto Ifo, teme que as barreiras tarifárias também possam ter consequências indiretas para a Alemanha. “É claro que podemos assumir que haverá uma resposta dos parceiros comerciais, da China”, disse Baur à DW, “e essa é talvez a maior preocupação, que isto possa evoluir para uma guerra comercial a nível global”.

Mas não importa quem ganhe em 5 de Novembro, a comunidade empresarial alemã não espera que os EUA liberalizem as suas políticas comerciais. Ambos os candidatos “estão concentrados no fortalecimento da indústria nacional e querem trazer de volta os empregos industriais para o país”, disse recentemente o presidente da Federação das Indústrias Alemãs, Siegfried Russwurm.

Baur, do Instituto Ifo, concordou: “É claro que houve continuidades de Trump a Biden, e isso se aplica acima de tudo à política comercial em relação à China. Biden manteve todas as altas tarifas que Trump impôs às importações chinesas e recentemente aumentou as tarifas sobre E-cars chineses para mais de 100%, por exemplo. A grande diferença entre Trump e Harris é a sua abordagem aos aliados dos EUA. A retórica de Trump é clara: trata-se dos EUA contra o resto, pelo menos a minha impressão. que eles percebam que os Estados Unidos precisam de aliados.”

Proteção climática e energia

Kamala Harris vê as alterações climáticas como uma “ameaça existencial” para a humanidade. Como vice-presidente, ela apoiou a Lei de Redução da Inflação aprovado em 2022, o pacote multibilionário do governo Biden sobre ação climática e bem-estar social.

Por outro lado, se Trump vencer as eleições, os EUA provavelmente abandonarão a acção climática e retirar-se-ão dos acordos climáticos internacionais. Isto tornaria ainda mais difícil para o governo alemão, que está particularmente empenhado na protecção do clima, impor regras internacionalmente vinculativas para limitar as emissões de CO2.

Durante a campanha eleitoral deste ano, Trump atacou especificamente a política energética da Alemanha, alegando que depois de uma eliminação fracassada dos combustíveis fósseis, a Alemanha começou a construir uma central eléctrica a carvão por semana – o que não tem absolutamente nenhuma base de verdade.

Trump fez comentários durante o seu debate televisivo contra Harris, o que levou o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão a responder a isto na plataforma X: “Goste ou não: o sistema energético da Alemanha está totalmente operacional, com mais de 50% de energias renováveis.” As centrais de carvão e nucleares estão a ser encerradas e não construídas. Acrescentou: “O carvão estará fora da rede até 2038, o mais tardar”.

Em meados de outubro, Joe Biden fez uma breve visita à Alemanha e foi regado com honras e elogios. Como será a próxima visita de um presidente dos EUA depende muito de quem se mudar para a Casa Branca.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

