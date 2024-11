novos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, pelo menos 29 mortos

Um funcionário municipal revela uma placa que marca a entrada na zona de tráfego limitado (ZTL), em Paris, 4 de novembro de 2024. GREGOIRE CAMPIONE/AFP

A nova placa estava escondida sob uma grande capa escura. Às 17h desta segunda-feira, 4 de novembro, na Place de la Bastille, na entrada da Rue Saint-Antoine, artéria que segue em direção ao centro de Paris, um homem vestido com um colete laranja fluorescente, sapatos de segurança nos pés, subiu os quatro degraus de uma escada reluzente e revelou um círculo vermelho desenhado no meio de um grande retângulo branco com bordas vermelhas.

Sorria, fotos. O momento pretende ser solene: a placa assinala a entrada na zona de trânsito limitado (ZTL). E a entrada em vigor, terça-feira, 5 de novembro, deste dispositivo, inédito em Paris, mas amplamente testado noutros locais, que proíbe a circulação de qualquer veículo motorizado que não tenha um bom motivo para circular neste famoso perímetro.

“É a primeira ZTL em Paris, mas não a primeira em França ou na Europa. A Itália fez isso, por nossa vez. Não queremos mais que o centro da capital seja um atalho para atravessar a França e a Europa”resume Ariel Weil, o prefeito socialista do Centro de Paris, ao pé da escada, ao lado de três deputados de Anne Hidalgo. Durante o processo, uma centena de outros sinais apareceriam na paisagem, todos plantados no limite de 1é2e3e e 4e distritos. Além do primeiro modelo, que indica a entrada na zona − Centro de Paris, com exceção da Île Saint-Louis e Île de la Cité −, outro alerta os automobilistas e motociclistas para a aproximação iminente desta, o terceiro do seu lançamento.

Reconquista do espaço público

“Não há nada de revolucionário nestes sinais, nós os vemos em toda a Itália”, disse Patrick Bloche, primeiro deputado do prefeito socialista, como que para relativizar esta pequena cena e responder às críticas da oposição que, num comunicado do grupo Changer Paris (republicanos, centristas e independentes), denunciou “impacto ecológico zero e despejo de parisienses em benefício dos turistas”e receios relativamente ao comércio.

Em 2019, a Agência de Gestão Ambiental e Energética (Ademe) identificou 238 ZTLs em operação em oito países europeus. Só a Itália concentrou 228, instaladas em Roma, Gênova, Milão, bem como em outras cidades menores que queriam preservar seus centros antigos. Na França, Nantes lançou o movimento em 2012, seguido por Grenoble em 2017.

Estas políticas de restrição de tráfego fazem parte deste movimento geral na Europa para recuperar o espaço público do lugar anteriormente atribuído ao automóvel. Por trás disso está a esperança de encontrar uma melhor qualidade do ar na cidade, um ambiente de vida mais tranquilo e menos barulhento. Para deixar mais espaço para pedestres e bicicletas. Para a ZTL, que visa evitar o chamado tráfego de “trânsito”, aquele que só passa, Paris não é a primeira. Mas as políticas seguidas pela esquerda desde que chegou ao poder no início da década de 2000 transformaram profundamente a capital. Bertrand Delanoë lançou o movimento, Anne Hidalgo ampliou-o (pedonalização de caminhos na margem, implantação de mais de mil quilómetros de ciclovias, desenvolvimento de ruas nas escolas). Nem tudo corre bem. A passagem muito recente do anel viário para 50 quilômetros por hora (km/h) segue no mesmo sentido.

