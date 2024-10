Nunes é acompanhado por vice e ex-PSDB em carreata...

Continua após publicidade

Líder das pesquisas para a eleição municipal de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) iniciou a agenda do último dia de campanha em uma carreata na zona leste da capital paulista. A concentração aconteceu no conjunto Teotônio Vilela, mesmo local do último evento antes do primeiro turno. Entre os aliados presentes no ato, estão o vice Mello Araújo (PL) e Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório municipal do PSDB, expulso do partido depois de se opor à candidatura de Datena.

Com carros adesivados, bandeira e conversa com eleitores, Nunes reforçou a aposta no “caminho seguro”, e afirmou que vai ganhar “em todas as zonas eleitorais da ZL”. Focado nas abstenções, o emedebista também fez uma fala rápida sobre a importância de ir votar no domingo.

O atual prefeito, que também contou com o apoio de vereadores como Edir Salles (PSD) e Sansão Pereira (Republicanos), ainda criticou a sabatina de Boulos com Pablo Marçal, se referindo ao evento como uma “barca furada”, e disse que vai se encontrar com Tarcísio de Freitas (Republicanos) antes de ir votar no domingo, como fez no primeiro turno.

Além da carreata pela Zona Leste da capital, a agenda de Nunes ainda tem planejado para este sábado caminhadas pelo Heliópolis e Grajaú, na zona sul, seu reduto eleitoral, e uma missa ao final do dia.