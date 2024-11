O ataque de Liam Livingstone ajuda a Inglaterra a nivelar a série ODI das Índias Ocidentais | Seleção inglesa de críquete

Cameron Ponsonby at the Sir Vivian Richards Stadium, Antigua



Uma entrada fenomenal de Liam Livingstone garantiu à Inglaterra uma vitória improvável e empatou a série nas Índias Ocidentais, enquanto os visitantes perseguiam um imponente 329 em Antígua.

Seguindo A derrota da Inglaterra na partida de abertura na quinta-feira, o capitão Livingstone implorou à sua equipa para “rebater com mais inteligência”. Isso é o que ele quis dizer, enquanto incitava e depois abria caminho para o primeiro século internacional de um dia e 124 vitórias não foram eliminadas. Suas primeiras cinquenta renderam 60 bolas, a segunda levou 17.

Diante de 329 vitórias depois que o capitão das Índias Ocidentais, Shai Hope, fez um excelente 117, a Inglaterra mostrou a contenção que lhes escapou na quinta-feira, já que no topo do século de Livingstone, todos Phil Salt, Jacob Bethell e Sam Curran fizeram meio século.

Livingstone e Curran combinaram-se para uma parceria fundamental. Com 169 vitórias em 22 saldos e quatro postigos a menos, a Inglaterra estava atrás do jogo, mas não por quilômetros. A parceria de 50 chegou em 47 bolas, mas eles logo pisaram no freio enquanto a dupla procurava levar a disputa o mais fundo possível. A certa altura, eles não marcaram um limite em 34 bolas antes que duas chegassem em lançamentos consecutivos.

Com 10 saldos restantes e exatamente 100 corridas necessárias, Livingstone apertou o botão. Diante do giro do braço esquerdo de Gudakesh Motie, ele acertou três seis em dois saldos. Mas foi apenas o começo do ataque de Livingstone. 328 das Índias Ocidentais foi um total recorde de ODI no Sir Vivian Richards Stadium e até Jayden Seales fazer o 45º a mais, parecia que seria o suficiente. Livingstone acertou 22 de seis entregas legais, que incluíram dois enormes seis sobre cobertura extra. No espaço de algumas bolas, o jogo passou de favorável aos donos da casa, para equilibrado, para a favor da Inglaterra.

Seis semanas atrás, a Inglaterra trocou Livingstone pelos ODIs contra a Austrália antes que a lesão de Jos Buttler na panturrilha lhe desse uma chance de voltar. Em uma conversa honesta com o diretor-gerente Rob Key, Livingstone disse que sua única reclamação era que ele sentia que não havia recebido responsabilidade suficiente nos últimos dois anos. Muitas vezes rebatendo aos sete e lançando alguns saldos, ele não teve a chance de ditar as partidas. Aqui, como capitão, ele arremessou sete saldos, rebateu cinco e jogou as melhores entradas de sua carreira.

Liam Livingstone sai de campo com Dan Mousley após vencer o segundo ODI. Fotografia: Gareth Copley/Getty Images

No entanto, este não foi de forma alguma o desempenho completo da Inglaterra. A exibição deles em campo foi bizarra, com quatro recepções perdidas, erros desleixados foram cometidos e palavras duras entre companheiros foram trocadas. Pela segunda vez na história da Inglaterra, eles usaram nove arremessadores em um turno. Em teoria, Livingstone era proativo, mas, na realidade, parecia confuso. Dos quatro lançadores especialistas da Inglaterra, Jofra Archer, Saqib Mahmood, Adil Rashid e John Turner, apenas Rashid lançou sua alocação total, com os três restantes restantes, com sete saldos de sobra entre eles. Sete saldos que foram lançados pelos spinners de meio período Dan Mousley, Bethell e Will Jacks, que ficaram sem postigo e sofreram 54 corridas.

Mas onde faltava clareza no campo, ela estava presente em abundância com o taco. O momento da vitória veio num piscar de olhos, já que com 26 necessárias em 24 bolas, Livingstone acertou Shamar Joseph para três seis e um quatro para deixar duas corridas necessárias nos últimos três saldos. Um single de Mousley significava que, apropriadamente, foi Livingstone quem fez as corridas vitoriosas e ergueu os braços em comemoração. Ele sempre pediu responsabilidade extra com a camisa da Inglaterra e aqui provou o porquê.