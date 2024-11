Poderá Harris energizar os eleitores rurais na reta final das eleições nos EUA? | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

O último fim de semana de uma longa campanha de Donald Trump e Kamala Harris

Estados-chave, estados cruciais, estados indecisos… qualquer que seja o seu nome, Kamala Harris e Donald Trump têm-nos cruzado durante várias semanas, e continuarão a fazê-lo durante este último fim de semana da campanha. Pelo quarto dia consecutivo, eles se encontrarão novamente, no sábado, 2 de novembro, no mesmo território, na Carolina do Norte.

A três dias das eleições, mais de 70 milhões de pessoas já votaram antecipadamente, as pesquisas ainda não conseguem decidir entre os dois candidatos e, como observe isso Washington Post, “muitos dos nossos concidadãos são dominados pelo medo e pela preocupação antes do resultado daquela que consideram ser a eleição presidencial mais importante e cansativa da memória recente.”

Kamala Harris em um comício em Milwaukee, Wisconsin, 1º de novembro de 2024. (AP Photo/Paul Beaty) PAULO BEATY/AP

Os Democratas querem mobilizar-se nas grandes cidades. Kamala Harris participará de dois encontros, o primeiro em Atlanta, na Geórgia, e o segundo em Charlotte, na Carolina do Norte. O vice-presidente de 60 anos ainda vai chamar celebridadescomo na maioria de seus encontros, desta vez com o diretor Spike Lee e shows do rapper 2 Chainz e Jon Bon Jovi. A ex-primeira-dama Michelle Obama fará campanha por ela na Filadélfia, junto com a cantora Alicia Keys.

Esses dois estados têm 16 eleitores cada. Se o candidato democrata não for o favorito, a liderança de Donald Trump nas pesquisas está aí, como nas demais estados oscilantesmínimo. A votação antecipada era muito popular nestes dois estados: mais de 4 milhões de pessoas o usaram na Geórgia até sexta-feira, e quase metade dos 7,8 milhões de eleitores registrados na Carolina do Norte fizeram o mesmo. Os estrategistas democratas contam com uma forte mobilização no dia 5 de novembro nas principais cidades na esperança de levar a vitória até o fim.

Donald Trump durante um comício em 1º de novembro de 2024 em Wisconsin. KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

Donald Trump não está mais saindo da Carolina do Norte. O candidato republicano estará a poucos quilómetros do seu rival no sábadona cidade de Gastôniaantes de parar em Salem, Virgínia, e terminar o dia em Greensboro, novamente na Carolina do Norte. Trump não sairá mais deste estado, com reuniões diárias até 5 de novembro.

O Estado-Maior Republicano sabe que uma vitória final requer uma vitória, primeiro na Carolina do Norte, sozinha estado de balanço que Trump venceu em 2016 e 2020 (naquele ano por apenas 1,3 pontos).