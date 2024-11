“Território”, na Netflix: brigas fratricidas nos antípodas

Graham Lawson (Michael Dorman) em “Território”, série criada por Ben Davies e Timothy Lee. TONY MOTT/NETFLIX

Coloquemo-nos por um momento no lugar do arquétipo do espectador de séries: exausto por um árduo dia de trabalho, incapaz de qualquer esforço intelectual, ele ou ela prefere desabar em seu conversível a abrir um livro, pegar um instrumento musical para faça uma pastilha de pombo. O arquétipo é vítima de duas necessidades contraditórias: devemos tranquilizá-lo e ao mesmo tempo desorientá-lo – mudar de ideia sem que ele tenha que pensar muito.

Hoje, a Netflix oferece um produto ideal, seis episódios espetaculares alimentados por aventuras já vistas mil vezes, rejuvenescidos por um cenário e distribuição quase novos.

Com o seu teimoso patriarca governando milhares de quilómetros quadrados cobertos por dezenas de milhares de gado, os seus nativos rebeldes e os seus magnatas mineiros inescrupulosos, Território poderia passar por um decalque de Pedra amarelao western contemporâneo de Taylor Sheridan que fez de Kevin Costner uma estrela novamente. Só que este drama familiar e pastoral derrama o sangue dos justos e dos ímpios nos antípodas.

Figuras familiares

A série leva o título do Território do Norte, esta imensa extensão australiana longe das cidades. Este movimento funciona como um rejuvenescimento (para os espectadores do hemisfério Norte, em qualquer caso) na dramaturgia comprovada (ou banal) de um cenário melodramático. A luz, as paisagens, a vida selvagem, os sotaques (aposto que o público britânico e americano vai precisar de legendas para entender os cowboys australianos e o seu sotaque), os costumes, tudo é diferente, e é o suficiente para nos deixar ser apanhados.

Colin Lawson (Robert Taylor) governa Marianne Station, um rancho “grande como a Bélgica”. O velho é atacado por todos os lados. Seus rivais querem sua ruína, as mineradoras seu subsolo, os indígenas recuperam os direitos às suas terras. Mas nada ameaça mais a Estação Marianne do que os confrontos entre os descendentes de Colin Lawson. Encontraremos figuras familiares como o mal amado filho mais novo (Michael Dorman) e sua esposa devorada pela ambição (Anna Torv, magnífica atriz vista em Caçador de Mentes et Profissão: repórter), ou o neto pródigo retirado da sarjeta para receber as chaves do reino.

Dramaturgia clássica

