o corpo de um homem descoberto em uma praia

Sunder Katwala



KEmi Badenoch eleição como líder do partido conservador é uma conquista política e pessoal notavelmente histórica. “Para todos os efeitos, sou uma imigrante de primeira geração”, disse ela à Câmara dos Comuns no seu discurso inaugural em 2017.

Ela nasceu britânica, como Olukemi Olufunto Adegoke, em um hospital de Wimbledon em dezembro de 1980, antes de seus pais a levarem para casa para Nigéria. Badenoch foi uma das últimas a beneficiar das regras de cidadania por primogenitura que a sua heroína, Margaret Thatcher, em breve aboliria na Lei da Nacionalidade Britânica de 1981. Ela comparou seu passaporte britânico ao bilhete dourado que permitiu a Charlie Bucket entrar na fábrica de chocolate de Willy Wonka.

A jornada migratória de Badenoch moldou a sua visão de mundo. Ela voltou aos 16 anos para a Grã-Bretanha em 1996 – um país onde nenhum cidadão negro ou asiático jamais havia sido ministro do governo. Ela disse que o facto de ser “uma jovem muito zangada” a envolveu na política, empurrada para a direita ao sentir-se patrocinada por conselheiros de carreira e activistas de desenvolvimento que não valorizavam as vozes africanas.

Badenoch diz que deseja que a cor da pele não seja mais relevante do que a cor do cabelo – mas a política de identidade Kemi Badenoch muitas vezes soam muito mais conscientes das cores do que isso. “Eu sou o pior pesadelo do Partido Trabalhista, eles não podem me pintar como preconceituoso” foi a manchete de uma entrevista recente ao Telegraph. Há também uma tensão no seu apelo para que a política de migração reflita o quanto as diferenças culturais são importantes.

A própria experiência de Badenoch em termos de abertura de oportunidades sustenta a sua insistência em que a Grã-Bretanha seja o melhor país do mundo para ser negro. No entanto, mais de três quartos dos britânicos negros valorizaram a mensagem dos protestos anti-racismo Black Lives Matter na Grã-Bretanha – que o progresso alcançado deixa muito mais por fazer – enquanto Badenoch temia principalmente importar os conflitos raciais da América para a Grã-Bretanha.

Ela apoiou a revisão de Tony Sewell sobre as disparidades étnicas em seu esforço para reformular a narrativa. No entanto, isso transformou a verdadeira história de um padrão cada vez mais complexo de oportunidades e resultados num conflito cultural extraordinariamente polarizado. Como ministra da Igualdade, Badenoch buscou um perfil muito mais construtivo, como seu Agenda política inclusiva da Grã-Bretanha que visava reduzir as lacunas restantes.

Isso levou alguns membros da direita online a agora caracterizá-la como demasiado “acordada”, enquanto a esquerda a chama de guerreira cultural em matéria de raça e género. Perguntado no GB News debate de liderança se era altura de cancelar as guerras culturais, Badenoch rejeitou esse rótulo como um “apito de cão para atacar a direita”. “Estamos defendendo nossa cultura, estamos defendendo nosso país”, disse ela.

Kemi Badenoch x Robert Jenrick foi uma disputa acidental depois que parlamentares em jogos táticos eliminaram James Cleverly por engano. Robert Jenrick apostou tudo nos membros conservadores escolhendo quem oferecesse mais carne vermelha na imigração e nos direitos humanos para reconquistar os votos perdidos para Nigel Farage. Os membros conservadores desafiaram os estereótipos ao rejeitar essa oferta.

Ao transformar a oposição à CEDH num novo teste decisivo dos Conservadores, Jenrick presenteou Kemi Badenoch com novos aliados; George Osborne foi um dos surpresos ao votar nela. Badenoch de alguma forma encerrou esta disputa como a candidata da unidade da “igreja ampla” dentro do partido, apesar da sua reputação polarizadora fora dele.

O instinto de Keir Starmer pode ser evitar debater com Badenoch sobre questões de identidade. Há algum sentido estratégico nisso. O sucesso ou o fracasso do orçamento social-democrata de Rachel Reeves e o contraste com o instinto de Badenoch de que o Estado deveria encolher significativamente serão os que mais moldarão esta era da política britânica.

pular a promoção do boletim informativo Análise e opinião sobre as notícias e cultura da semana trazidas até você pelos melhores redatores do Observador Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Mas governar uma Grã-Bretanha cada vez mais diversificada em tempos voláteis requer uma agenda para gerir as nossas diferenças e unir as pessoas. Aqueles que discordam da política de identidade de Badenoch deveriam ser capazes de definir o que diriam e fariam.