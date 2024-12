O diretor do FBI, Christopher Wray, renunciará antes de Trump assumir o cargo | FBI

Robert Tait in Washington



O diretor do FBIChristopher Wray, anunciou que estava deixando o cargo na quarta -feira, depois Donald Trump disse que o demitiria e instalaria o lealista de Firebrand Kash Patel em seu lugar.

Wray, que o próprio presidente eleito nomeou como diretor durante sua primeira presidência depois de demitir o antecessor de Wray, James Comey, em 2017, anunciou sua decisão de funcionários na sede de Washington no departamento.

“Decidi que a coisa certa para o Bureau é servir até o final do governo atual em janeiro e depois renunciar”, disse ele. “Esta é a melhor maneira de evitar arrastar a agência mais profundamente para a briga, enquanto reforça os valores e princípios que são tão importantes para a forma como fazemos nosso trabalho”.

Nos comentários emocionais, Wray acrescentou: “Isso não é fácil para mim. Eu amo este lugar, amo nossa missão e amo nosso povo. ”

Wray também sofreu um toque implícito para qualquer um que possa tentar influenciar indevidamente o FBI Em seu trabalho no futuro – como muitos temem que Trump faça em seu segundo mandato.

“Não estamos de um lado. Estamos do lado do povo americano – o lado da Constituição. E não importa o que esteja acontecendo lá fora, aqui precisamos permanecer comprometidos em fazer nosso trabalho da maneira certa toda vez – com rigor e integridade ”, disse Wray.

“Isso significa seguir os fatos onde quer que eles liderem, não importa quem goste, ou não – porque sempre há alguém que não gosta. Significa conduzir investigações sem medo ou favor. ”

A notícia foi recebida com a alegria de Trump, que chamou de “um ótimo dia para a América” ​​e disse que a partida de Wray terminaria o que ele caracterizou como a “arma” do sistema de justiça dos EUA.

Trump usou um post em sua rede social da verdade para celebrar a morte de Wray enquanto elaborava suas queixas contra um funcionário público que ele havia exaltado.

“Isso encerrará a arma do que se tornou conhecido como o Departamento de Injustiça dos Estados Unidos”, escreveu Trump.

“Eu simplesmente não sei o que aconteceu com ele. Agora, restauraremos o estado de direito para todos os americanos. ”

Ele acrescentou que, sob a liderança de Wray, “o FBI invadiu ilegalmente minha casa, sem causa, e trabalhou diligentemente em impeachment ilegalmente e me indicando”.

“Eles usaram seus vastos poderes para ameaçar e destruir muitos americanos inocentes, alguns dos quais nunca serão capazes de se recuperar do que foi feito com eles”.

A decisão de Wray significa que ele partirá mais de dois anos e meio antes do final do mandato de 10 anos para o qual os diretores do Bureau são habitualmente nomeados.

Ao sair mais cedo, Wray pode reduzir as chances de seu nome ser arrastado para o que provavelmente será altamente controverso no Senado, em torno da nomeação de Patel. Patel marcou o FBI como parte de um “estado profundo” e prometeu fechar sua sede de Washington, dispersando seus agentes nos EUA.

O procurador -geral, Merrick Garland, emitiu uma declaração, elogiando o serviço de Wray.

“Sob a liderança de princípios do diretor Wray, o FBI trabalhou para cumprir a missão do Departamento de Justiça de manter nosso país seguro, proteger os direitos civis e defender o estado de direito”, disse Garland. “Ele liderou os esforços do FBI para enfrentar agressivamente a ampla gama de ameaças que o país enfrenta-de adversários do estado-nação e terrorismo estrangeiro e doméstico a crimes violentos, crimes cibernéticos e crimes financeiros”.

Garland também usou o momento para reafirmar o que ele vê como a missão do FBI em um momento em que há temores generalizados de como Patel e Trump podem procurar usar o Bureau.

“O diretor do FBI é responsável por proteger a independência do FBI de influência inadequada em suas investigações criminais. Que a independência é central para preservar o estado de direito e proteger as liberdades que nós, como americanos, consideramos queridos ”, afirmou.

Wray originalmente falou com Trump e seus apoiadores depois de se recusar a investigar as alegações infundadas do presidente de que a eleição presidencial de 2020 – vencida por Joe Biden – havia sido roubada e cheia de fraudes de eleitores.

Ele ganhou ainda mais a ira de Trump, como mencionado anteriormente pelo próprio Trump em um cargo acima mencionado, os agentes do FBI invadiram sua casa em Mar-a-Lago em 2022 para recuperar documentos classificados que ele havia retido de seu tempo na Casa Branca.

Trump alegou que os agentes do FBI estavam “trancados e carregados” e prontos para matá -lo, mesmo que o ataque tenha sido acordado com seus advogados com antecedência e houve tempo para garantir que ele não estivesse presente.

O presidente eleito fez seu descontentamento com Wray Plain em uma entrevista à NBC no último fim de semana.

“Ele invadiu Mar-A-Lago. Estou muito infeliz com as coisas que ele fez ”, disse Trump.

Estava muito longe de suas palavras de louvor na época da nomeação de Wray, chamando -o de “um homem de credenciais impecáveis”.

Trump também estava infeliz por o departamento não confirmar que havia sido baleado no ouvido com uma bala após uma tentativa de assassinato fracassado em Butler, Pensilvânia, em julho passado. Os agentes citaram a necessidade de examinar fragmentos como parte de sua investigação antes de dizer o que causou a ferida de Trump.

O mandato de Wray também coincidiu com as investigações do FBI sobre Biden depois que ele também teria mantido indevidamente os documentos classificados em sua casa em Delaware, bem como em seu filho Hunter, que foi posteriormente condenado por acusações de armas e devasão de impostos.

Biden concedeu ao filho um perdão incondicional no último fim de semana dias antes de ser condenado.