O efeito Rivais: o traje equestre galopa nas paradas de estilo | Moda

Chloe Mac Donnell



É um desporto tradicionalmente associado à lama e ao esterco, mas agora o mundo equestre está no centro das atenções da moda.

Jodhpurs e botas de montaria estão galopando nas paradas de estilo, mesmo que alguns fãs da tendência nunca tenham colocado os pés em um quintal. Culpe Rupert Campbell-Black e seu grupo de Rutshire, mas o Rivais efeito está em pleno andamento.

O varejista on-line Asos relata “um forte apetite por vestimentas equestres” entre seus clientes. Sua edição Stable Girl apresenta de tudo, desde blazers prontos para o paddock até vestidos de festa adornados com motivos de cavalos. As pesquisas por botas de montaria no site aumentam 260% ano a ano.

Um minivestido camiseta estampado da edição Stable Girl da Asos.

As botas de montaria também são um best-seller na John Lewis, com vendas aumentando 74% semana após semana. Versões de salto baixo com abas pull-on de Ralph Lauren e Sam Edelman estão se mostrando particularmente populares, enquanto a modelo Irina Shayk foi vista andando por Nova York com botas que mais parecem uma vila de Cotswolds do que uma cidade.

Em outro lugar, Stella McCartney revelou sua bolsa Ryder esta semana com uma campanha liderada pela estrela de Succession, Sarah Snook. A atriz é fotografada acariciando a bolsa, inspirada no formato da nuca e das costas de um cavalo, ao lado de seu colega de elenco, um cavalo preto reluzente chamado Pumba.

Alex Hassell (à esquerda) como Rupert Campbell-Black e Luke Pasqualino como Bas Baddingham em Rivals. Fotografia: Robert Viglasky

Georgia Guerin, amazona e chefe de comércio eletrônico da revista Horse and Hound, descreve a tendência como lisonjeira. “É bom ser visto como um ícone da moda, especialmente porque na maioria das vezes andar a cavalo e possuir cavalos não é tão glamoroso quanto parece.”

Dentro do próprio mundo dos cavalos, as linhas entre o vestuário equestre dentro e fora de serviço também estão se tornando mais confusas. No TikTok, a hashtag HorseGirl tem mais de 1 milhão de postagens. Vídeos de pilotos conversando sobre suas roupas durante um dia em um pátio de libré ficam ao lado de vídeos de não-pilotos usando looks semelhantes para um dia na cidade.

Garota Estável da Asos.

Guerin credita o surgimento de roupas esportivas de estilo equestre como o combustível da tendência. “Anos atrás, o foco principal era a praticidade ou a tradição, dependendo da esfera em que você atuava”, diz ela. “Agora, com o desenvolvimento dos tecidos técnicos, ficou muito mais fácil aliar conforto e praticidade com estilo. Essas opções foram pensadas para ir do quintal ao supermercado sem precisar trocar.”

A tendência equestre também está sendo impulsionada pelas celebridades. A modelo Bella Hadid passou da passarela para a cowgirl – seu parceiro é o astro do rodeio Adan Banuelos e Hadid agora compete competições de cortecuidando do gado a cavalo.

Cosplay de adestramento de Snoop Dogg. Fotografia: Agência de Notícias TT/Reuters

Guerin diz que o mundo equestre amava Snoop Dogg e Martha Stewart fazendo cosplay como cavaleiros de adestramento nas Olimpíadas de Paris. “Qualquer coisa que ilumine positivamente nosso esporte maravilhoso e único é muito bem-vindo.”

Durante décadas, marcas de luxo como Hermès e Gucci construíram as suas marcas em torno da iconografia equestre. Mas com as ruas defendendo o visual, ele está repercutindo em um público muito mais amplo, alguns dos quais nunca tiveram contato com um cavalo.

Semelhante a mania do tênis de verãoonde houve um aumento na procura fora das quadras por saias plissadas, a tendência equestre está fortemente codificada.

“Vimos a tendência do luxo tranquilo acenar para o tênis, o esqui e agora os passeios a cavalo”, diz Lauren Stevenson, amazona e cofundadora da agência de comunicações Aisle 8. “Sempre houve algo intrigante nos passeios a cavalo. A posse de cavalos e o mundo do pólo muitas vezes parecem elitistas e atraentes.”

Kendall Jenner (à esquerda) e Gigi Hadid na passarela de um evento da Vogue em Paris. Fotografia: Marc Piasecki/Getty para Vogue

A doutora Gaby Harris, socióloga e professora de culturas da moda na Manchester Metropolitan University, diz que o fascínio pelos hobbies tradicionalmente ligados aos ricos é um “reconhecimento cultural da desigualdade de classes”.

É semelhante à forma como as roupas pós-esqui são comercializadas para serem usadas a quilômetros das pistas. No entanto, em vez de “aprovação de classe”, Will Atkinson, professor de sociologia na Universidade de Bristol, descreve-o como mais um exemplo de estilo de vida dos ricos que é aclamado como aspiracional.

“Mesmo que as pessoas usem roupas com esses temas com um toque de ironia ou kitsch, elas involuntariamente reproduzem essa ideia”, diz Atkinson. “Isso é pernicioso porque obscurece ou até faz pouco caso das enormes desigualdades económicas subjacentes a quem pode ou não fazer estas coisas.”