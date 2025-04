O esgrimista alemão fala sobre Bulimia e chama a mudança – DW – 04/10/2025

Menos e menos pessoas estão buscando asilo em Alemanhade acordo com relatos da mídia do país, mas especialistas dizem que os dados devem ser interpretados com cautela.

No fim de semana, o jornal alemão Welt Am Sonntag Relatados como dados ainda não lançados que mostram que a França recebeu as solicitações mais da UE para asilo – 40.871 – à frente da Espanha (39.318) e Alemanha (37.387) nos primeiros três meses de 2025.

Embora esses dados não sejam confirmados pela Agência da UE para asilo (EUAA), um declínio nas solicitações à Alemanha foi evidente em relatórios recentes publicados pelo Bloc e pelo próprio cargo federal de migração e refugiados (BAMF) do país.

Nesta semana, o BAMF registrou 10.647 pedidos apresentados na Alemanha em março, o mais baixo por qualquer mês desde o início da pandemia Covid-19.

Os números mostram uma tendência descendente

A Alemanha tem sido o principal destinatário da UE de requerentes de asilo e permanece assim, de acordo com a análise anual mais recente do bloco, embora as aplicações tenham caído em um terço em 2024 em comparação com 2023.

Através do UEmais de 1 milhão de inscrições foram recebidas em 2024, diminuindo 11% ano a ano.

Isso inclui uma tendência de queda sustentada nas solicitações desde outubro, em grande parte devido a menos aplicações de cidadãos sírios, afegãos e turcos.

Em um comunicado, o Euaa disse à DW que estava “ciente do relatório em Welt Am Sonntag. Como a agência não comenta as divulgações não autorizadas, não podemos comentar ou confirmar os dados relatados na mídia alemã “.

‘Não é uma escolha’

As pessoas podem ser forçadas a fugir de seu país de origem e buscar asilo por muitas razões, incluindo instabilidade políticaconflito, ameaças à segurança física, perseguição e mudanças climáticas.

“Não é uma escolha se tornar um requerente de refugiados ou asilo”, disse Sarah Wolff, professora de política de migração e asilo da Universidade de Leiden, na Holanda.

Nem, Wolff disse, os requerentes de asilo “compram” para diferentes países buscam asilo.

Geralmente, os requerentes de asilo têm muito pouca informação sobre possíveis destinos quando fogem, e geralmente tentam encontrar um refúgio seguro em países perto de seu ponto de origem.

“Então, a Europa não é necessariamente o primeiro destino, porque é difícil (chegar lá)”, disse Wolff.

A presença de comunidades culturais familiares – diáspora – é frequentemente uma das considerações mais importantes ao solicitar asilo. Um estudo de 2024 da Universidade de Southampton, Reino Unido, identificou “redes sociais” como o fator de atração mais forte para quem procura asilo.

E embora números oficiais mostrem menos aplicativos de asilo pela primeira vez na Europa, eles não fornecem uma visão completa do que é uma questão complexa.

Uma tendência em declínio? Os números não são a imagem completa

Embora as circunstâncias aprimoradas em locais que tenham sido fontes históricas de aplicações de buscador de asilo possam ser uma explicação, existem outras.

“É, realmente, multifatorial”, disse Wolff.

Leve o Afeganistão, onde as inscrições para a UE caíram substancialmente em 2024.

“Não é que eles não queiram vir e solicitar asilo, é que eles não podem mais fugir do país. Está se tornando cada vez mais difícil”.

Backlogs ou restrições ao processamento de aplicativos ou tomada de decisão também podem afetar estatísticas e mascarar motivos para declínios repentinos nos dados.

Historicamente, a Síria é responsável pela maior parte dos pedidos de asilo na Alemanha, e estes diminuíram nos últimos meses. Ao mesmo tempo, a derrubada do regime de Assad levou a uma pausa no governo alemão dos cidadãos sírios.

Portanto, não está claro se uma situação política potencialmente mais estável está vendo menos sírios deixar seu país ou se as políticas alemãs estão dissuadindo os candidatos.

“O impacto da mudança de regime no número de sírios que chegam na Alemanha pode não ser totalmente compreensível em escala e em profundidade até que esperássemos um pouco mais de tempo”, disse à DW Alberto-Horst, chefe do programa de diversidade e migração europeia do Centro de Políticas Europeias.

Neidhard disse que os dados relatados são melhor visualizados em termos de tendências de longo prazo, em vez de uma queda mês a mês.

“Vimos altos e baixos nos últimos anos, o que justifica alguma cautela, principalmente quando se trata de estatísticas de asilo”, disse Neidhard.

Não é um marcador de segurança

Um declínio recente nas solicitações de asilo em países individuais, ou em um bloco regional como a UE, não significa que menos pessoas estejam buscando asilo.

Mudanças de política local, como um país que declarará que não processará aplicativos, ameaças de deportaçãoAssim, Controles de fronteiraou público hostilidade em relação aos refugiados Dentro de um país de destino em potencial pode desencorajar as pessoas, particularmente aquelas deslocadas pela violência e perseguição, de buscar asilo.

“Eles precisam passar por muitas situações diferentes, incluindo alguns perigosos, investir quantias consideráveis ​​de dinheiro e depois também navegar pelos diferentes tipos de complexidades legais para alcançar seus países de destino”, disse Neidhard.

Além de ser caro, o processo de busca de asilo também leva tempo.

Por fim, os dados de asilo devem ser considerados em termos históricos e como parte das tendências de longo prazo, disse Neidhard.

“Em termos históricos e em relação aos números gerais da população, eles geralmente são consistentes com os números que vimos no passado”, disse ele.

“A menos que haja alguns eventos verdadeiramente perturbadores, como a pandemia, por exemplo, não acho que veremos uma redução mais significativa em números (asilo)”.

“Também é importante evitar a expectativa no público de que a migração irregular pode ser reduzida a zero, ou que a redução de aplicações de asilo é uma indicação de quão seguro é nosso mundo”.

