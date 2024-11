O fim da coalizão alemã atinge uma nação instável – DW – 11/09/2024

A primeira coligação tripartida da Alemanha – composta pelo centro-esquerda Sociais Democratas (SPD), Verdes e neoliberal Democratas Livres (FDP) – entrou em colapso, assinalando o fim daquele que as sondagens consideram ser o governo mais impopular de todos os tempos. Em Setembro, apenas 3% dos entrevistados num inquérito realizado pelo Instituto Allensbach de Investigação de Opinião Pública afirmaram acreditar que este governo ainda era bom para a Alemanha.

Ainda assim, estudos como o Atlas da Felicidade 2024o Relatório sobre a Igualdade do governo alemão e um novo inquérito do Instituto Alemão de Investigação Económica concluíram que, com a melhoria da inflação e a pandemia Com restrições há muito ultrapassadas, as pessoas na Alemanha dizem que estão cada vez mais satisfeitas com a vida.

John Kampfner, antigo correspondente da agência de notícias Reuters na Alemanha, observou que o clima é sempre muito pior do que a situação real no país. Ele argumenta que os alemães têm uma tendência básica para reclamar.

“Essa tendência de reclamar sempre dá às pessoas uma desculpa para se isentarem de responsabilidades – é uma espécie de paralisia”, disse ele. Kampfner acredita que “os alemães ficaram muito confortáveis. Eles sempre viveram muito bem – havia estabilidade e tudo era sólido. Mas não existe uma cultura de inovação; de assumir riscos; de começar algo novo. Quando se trata de digitalização, por exemplo, eles estão presos na Idade Média.”

Resistente à mudança

Ivan Krastev, um cientista político búlgaro, resumiu recentemente da seguinte forma: Os últimos 30 anos foram tão bons para a Alemanha que as pessoas querem continuar a viver desta forma. Mas o mundo mudou radicalmente, sobretudo por causa da guerra na Ucrânia. Agora os alemães, estragados pelo sucesso, estão a ser forçados a mudar o seu estilo de vida. Isto vai contra a sua mentalidade, que diz que tudo deve permanecer como está.

Então, o que é necessário para reformar um país que não está disposto a mudar? Kampfner acredita que sabe: acima de tudo, um chanceler forte agindo como capitão, não como árbitro. Um bom exemplo disto ocorreu na noite de quarta-feira, quando o Chanceler Olaf Scholz explicou a sua decisão de demitir o Ministro das Finanças, Christian Lindner, em termos claros. Kampfner disse que isso raramente era feito no passado e acredita que 80% ou 90% dos problemas do governo se resumiam ao estilo de liderança de Scholz.

“Olaf Scholz foi muito corajoso no seu discurso sobre um ponto de viragem – ele assumiu um risco”, disse ele, referindo-se ao discurso de Fevereiro de 2022 que a chanceler proferiu pouco depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. “O chanceler decidiu que a Alemanha precisa de muitas mudanças radicais. A sua popularidade disparou após esse discurso. Mas então, muito pouco aconteceu. Dois passos em frente foram seguidos de dois passos atrás. Este governo carece de liderança.”

Hedwig Richter, professora de história na Universidade das Forças Armadas Federais em Munique, acredita que as fracas capacidades de comunicação do governo também são responsáveis ​​pela crise política. Ela disse que o governo tratava a população como crianças e que a sua única resposta às sondagens de opinião era preocupar-se com eles.

“Teria sido importante dizer: OK, vivemos numa democracia: temos de falar com as pessoas como se fossem adultos”, disse Richter à DW. “Temos que dizer o que está acontecendo, que é o que os Verdes tentaram fazer durante algum tempo. Temos que dizer que a renovação será dolorosa. Mas que tal mudança vale absolutamente a pena. E se nos recusarmos a abraçar tanto uma transformação ecológica e uma nova política de segurança, acabará por ser muito mais cara e destruirá a nossa segurança.”

No entanto, ela também disse que os fracassos do governo tiveram origens muito anteriores: no governo do Chanceler Angela Merkelque foi formado em 2005. Sob Merkel, o país descansou no apoio que tinha e na sua prosperidade. Agora a Alemanha enfrenta múltiplas crises – e as repercussões são duras.

“Durante muito tempo, nós, alemães, pensamos que poderíamos terceirizar a segurança”, disse ela. “Também pensamos que poderíamos simplesmente ignorar migraçãosem a necessidade de encontrar uma solução real. E pensámos que poderíamos simplesmente adiar todos os desastres ecológicos. Mas agora estamos vivendo em uma época em que todos os efeitos colaterais de nossas ações estão subitamente saindo pela culatra.”

Os alemães precisam ouvir ‘histórias de sucesso’

Marcel Fratzscher, presidente do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica, apelou recentemente a um “momento Kennedy alemão”, referindo-se ao momento em que, durante o seu discurso inaugural para a presidência dos EUA em 1961, Kennedy disse: “Não pergunte o que o seu país pode fazer por você – pergunte o que você pode fazer pelo seu país.” Por outras palavras, Fratzscher disse que o país precisa de uma narrativa positiva para tirar a Alemanha do seu mal-estar.

O sociólogo Harald Welzer vem trabalhando na ideia de contar “histórias de sucesso”, como ele as chama, já há algum tempo. Welzer e os seus colegas de campanha pretendem olhar para o futuro; motivar as pessoas e mostrar que muitas mudanças são possíveis, mesmo em pequena escala — com ideias construtivas. Como explica ele o firme apego da Alemanha ao passado?

“É claro que fomos os vencedores do período pós-guerra – especialmente a Alemanha Ocidental”, disse ele. “Foi uma história de avanço económico e prosperidade que durou duas gerações, que foi alimentada pela globalização. E todos pensavam que iria continuar assim para sempre. Uma vez preso num modelo de prosperidade, naturalmente não se quer dar nada disso.”

Welzer também culpa a mídia pelo clima negativo na Alemanha: os meios de comunicação conservadores – especialmente os diários alemães, como imagem, mundo e o FAZ — lançaram uma campanha mediática dirigida aos Verdes, o partido que sublinha que a Alemanha precisa de modernizar a sua economia no século XXI.

“E no momento em que eles começam a colocar isso em termos concretos, todos gritam que estão impondo regras e regulamentos. E, claro, é o mensageiro que no final leva uma surra.”

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

